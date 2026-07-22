CAMYEN inauguró su tienda “Rosa del Inca” en CATA

La empresa CAMYEN S.E. (Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado) inauguró días atrás, su nueva tienda de artesanías y joyería “Rosa del Inca – Arte en Rosa”, un espacio pensado para acercar al público piezas elaboradas con rodocrosita por artesanos catamarqueños y seguir impulsando el desarrollo de este emblemático recurso provincial.

Ubicada en el Centro Cultural CATA, la tienda reúne una amplia variedad de joyas, objetos de diseño y artesanías que reflejan la identidad, la tradición y el trabajo de quienes transforman la piedra nacional en productos de alto valor artesanal.

La marca

El nombre Rosa del Inca corresponde a la marca registrada por CAMYEN S.E. ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), creada para identificar y distinguir las líneas de productos elaboradas con rodocrosita bajo un sello de origen y calidad.

Según expresaron sus autoridades “la apertura de este nuevo espacio forma parte de la estrategia de la empresa para fortalecer la presencia de la marca, ampliar los canales de venta y brindar mayor visibilidad al trabajo de las/os artesanas/os locales, generando nuevas oportunidades para el sector y acercando la producción catamarqueña tanto a turistas como a residentes”.

La tienda atenderá de lunes a sábado, en horario de mañana y tarde, en las instalaciones del Centro Cultural CATA, donde los visitantes podrán conocer y adquirir productos exclusivos elaborados con uno de los minerales más representativos de Catamarca.

Con esta iniciativa, CAMYEN reafirma su compromiso de promover el patrimonio minero y cultural de la provincia, impulsando acciones que contribuyan al crecimiento de la producción local y al posicionamiento de la rodocrosita como un símbolo de la identidad catamarqueña.