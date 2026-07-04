Catamarca impulsa la creación de una Zona Franca en Tinogasta

Las gestiones de los diputados nacionales por Catamarca continúan sumando iniciativas orientadas al desarrollo económico y productivo de la provincia. En ese marco, durante una reunión que mantuvieron el gobernador Raúl Jalil y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, en Casa Rosada, uno de los temas centrales fue la propuesta para crear una Zona Franca en el departamento Tinogasta.

La iniciativa, considerada estratégica para potenciar el comercio, las exportaciones y las inversiones en el oeste catamarqueño, viene siendo acompañada por el trabajo legislativo desde el mandato de la ex diputada nacional, Silvana Ginocchio, y los actuales legisladores nacionales Sebastián Nóblega, Fernando Moguillot y Claudia Palladino, quienes impulsan distintas acciones para fortalecer el crecimiento de la provincia.

Durante el encuentro también se puso en valor el trabajo que los legisladores nacionales vienen realizando en el Congreso para promover proyectos vinculados al desarrollo de Catamarca, gestionando iniciativas que apuntan a mejorar la infraestructura, fomentar la actividad productiva y generar nuevas oportunidades para los catamarqueños.

La propuesta de establecer una Zona Franca en Tinogasta representa una de las principales apuestas para consolidar el perfil exportador de la provincia y ampliar la competitividad de las economías regionales, un objetivo que cuenta con el respaldo de los representantes catamarqueños en la Cámara de Diputados.

De la reunión participaron además el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el senador nacional Guillermo Andrada; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.