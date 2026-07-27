Catamarca proyecta su patrimonio textil al mundo a través de la Ruta del Telar

La Ruta del Telar, proyecto de desarrollo local impulsado por el Gobierno de Catamarca a través del Ministerio de Educación y Trabajo, realizó el conversatorio “De Catamarca al Mundo” en el escenario del Pabellón de Turismo de la Fiesta del Poncho 2026, donde compartió la experiencia de los artesanos que participaron de un intercambio de formación en Francia.

La actividad contó con la participación de la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, junto a Nancy Cáceres, de Santa María; Georgina Gutiérrez y Jaime Suárez, de Laguna Blanca; y Mauro Gutiérrez, de Londres, quienes relataron los aprendizajes, desafíos y vivencias de una experiencia que les permitió intercambiar conocimientos con referentes internacionales del diseño y la artesanía.

La misión fue posible gracias a la cooperación internacional impulsada por el Ministerio junto al Campus de Diseño de Francia y la Embajada de Francia en la Argentina. Durante una semana, los artesanos participaron de instancias de capacitación, conocieron nuevas metodologías de trabajo y, al mismo tiempo, compartieron los saberes ancestrales del tejido en telar, posicionando el patrimonio cultural catamarqueño en un ámbito de reconocimiento internacional.

Durante el conversatorio, la ministra Verónica Soria destacó que “la Ruta del Telar demuestra que el patrimonio cultural también puede ser una herramienta de desarrollo. Cuando articulamos formación, cooperación internacional y trabajo, generamos nuevas oportunidades para nuestros artesanos y fortalecemos las economías locales, proyectando la identidad de Catamarca al mundo”.

La actividad formó parte de la agenda de la Ruta del Telar en la Fiesta del Poncho, donde el proyecto cuenta con un espacio propio en el Pabellón de Turismo. Allí, el público puede conocer las estaciones que integran el recorrido, las historias de sus protagonistas y la nueva plataforma web, una herramienta que permite descubrir circuitos, experiencias y productos, consolidando a la Ruta del Telar como una política pública que integra cultura, turismo, educación, trabajo y desarrollo local.

La plataforma ya se encuentra disponible en rutadeltelar.catamarca.gob.ar.