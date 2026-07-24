Catamarca y la UTN avanzan con nuevas tecnicaturas en Tinogasta

El Gobierno de Catamarca y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) avanzaron en nuevas propuestas académicas destinadas a fortalecer la formación de recursos humanos en el Oeste provincial. A través de convenios, se pondrán en marcha nuevas tecnicaturas universitarias que se dictarán en la ciudad de Tinogasta.

Las nuevas ofertas académicas comprenden la Tecnicatura Universitaria en Procedimientos y Tecnologías Ambientales, la Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial y la Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas, carreras orientadas a responder a la creciente demanda de profesionales vinculados al desarrollo productivo, industrial y energético de la región.

Los acuerdos fueron suscriptos en el marco del convenio firmado el 27 de abril de 2026 entre la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el Gobierno de Catamarca.

La firma estuvo encabezada por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el vicegobernador Rubén Dusso, la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; la senadora departamental Pamela López y autoridades de la Facultad Regional Tucumán de la UTN.

Con la rúbrica de estos convenios, el Gobierno provincial da un paso en la búsqueda de ampliar el acceso a la educación superior en el interior, promoviendo una formación técnica de calidad alineada con las necesidades de sectores estratégicos como la industria, la energía y el cuidado del ambiente.