Christian Herrera abre la cartelera artística de El Patio con su propuesta folclórica

El cantante salteño Christian Herrera será el encargado de abrir este viernes 17 de julio la cartelera artística de El Patio, uno de los escenarios de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho 2026, que se desarrollará hasta el 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca.

Reconocido por su trayectoria en el folclore y por sus presentaciones en festivales como Jesús María y Cosquín, Herrera llegará a Catamarca con un espectáculo que recorrerá parte de su repertorio y de su actual gira “Huellas”.

“Es un honor regresar a un espacio con tanta identidad, que además brinda oportunidades para mostrar el trabajo de artistas de todo el país y especialmente de la región”, expresó el músico, quien destacó la importancia de la Fiesta del Poncho dentro del calendario de festivales nacionales.

“El Poncho es una de las fiestas más importantes de la patria y, sin dudas, hace referencia a las obras de arte que surgen de las manos artesanas de nuestras familias de Catamarca. Debemos sentirnos orgullosos de todo eso, ya que nos brinda una fuerte identidad. Siempre hay expectativas muy bonitas de estar y es una de las fiestas que esperamos con ansias para sentirnos valorados. Se acelera un poquito el corazón cuando nos llaman desde allí”, comentó.

El artista atraviesa un presente de crecimiento profesional tras concretar recientemente su incorporación al sello Universal Music, desde donde proyecta el desarrollo de nuevas producciones y la difusión de sus composiciones. “Se trata de un sello discográfico internacional, que nos va a permitir afianzar nuestra propuesta a través de aquellas canciones de autoría propia. Vamos a codearnos también con otros artistas de distintos géneros que están formando parte de esta familia de Universal. La idea es fortalecer nuestro trabajo y que el folclore tenga también su lugarcito en una de las compañías musicales más importantes a nivel mundial”, señaló.

Durante su presentación en El Patio interpretará canciones como “Yo no te merezco”, “Manos de Tijera”, “Mil Preguntas” y “Tu Poeta”, en un espectáculo que combinará clásicos de su repertorio con nuevas propuestas. “A Catamarca llevaremos nuestras raíces y ese momento de ternura con los niños, siempre mostrando y respetando esa identidad que llevamos en la piel, en el corazón y en la sangre”.

La actuación de Christian Herrera marcará el inicio de la programación artística de El Patio en una nueva edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, uno de los encuentros culturales y populares más importantes del país.