Con cajas, coplas y vidalas, la 2º edición de Catamarca Retumba recorrió el Poncho

En una tarde invernal, con el sol acompañando el recorrido por la caminería central del Predio Ferial, cerca de 40 copleras y copleros de distintos puntos de Catamarca hicieron resonar las cajas, las coplas y las vidalas en la segunda edición de Catamarca Retumba, una propuesta que volvió a reunir al público en torno a una de las expresiones más profundas y ancestrales de la identidad catamarqueña.

La actividad comenzó con una ronda de coplas en la explanada del Predio Ferial, donde las primeras voces marcaron el inicio de una caminata que transformó los pabellones de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en un escenario itinerante. El grupo avanzó por la caminería central recitando coplas y haciendo sonar las cajas, mientras visitantes y turistas se detenían para acompañar el recorrido con aplausos y sumarse al desfile de copleros.

Las voces y el sonido de las cajas atravesaron los pabellones de artesanías, invitando a visitantes y expositores a detenerse y acompañar el recorrido con aplausos. La caminata continuó hasta el ingreso del Pabellón de Turismo, donde una nueva ronda de copleras y copleros volvió a reunir al público en torno a las vidalas y coplas dedicadas a la Pachamama, la vida y las tradiciones populares.

Las voces comenzaron a girar junto a la rueda de copleros, generando uno de los momentos más emotivos de la jornada. Entre las participantes estuvo la reconocida coplera Cruz Farfán, nacida en Antofagasta de la Sierra y residente en Fiambalá, quien interpretó una vidala sobre el escenario del Pabellón de Turismo. La actuación despertó el entusiasmo del público, que acompañó con aplausos y pidió que las coplas continuaran sonando.

La caminata concluyó en el Mercado Cultural, donde una nueva ronda abierta volvió a reunir a copleras y copleros junto al público, cerrando un recorrido que llevó el canto con caja a distintos espacios del Predio Ferial e invitó a vivir de cerca una tradición que sigue transmitiéndose de generación en generación.

Organizada por el colectivo Comadres de Eulalia, con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, la segunda edición de Catamarca Retumba reunió a representantes de Antofagasta de la Sierra, Fiambalá, Andalgalá, Pomán, Santa María, Valle Central y otras localidades de la provincia, reafirmando el valor del canto con caja como patrimonio cultural vivo y como una expresión que continúa convocando a nuevas generaciones en el marco de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.