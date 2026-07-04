Concluyó el proceso de adecuación institucional de YMAD con la aprobación de su nuevo Estatuto

El gobernador Raúl Jalil rubricó la firma del nuevo Estatuto de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), junto a la vicerrectora subrogante de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Cristina Grunauer de Falú, culminando así el proceso de adecuación institucional iniciado el año pasado tras la suscripción de los acuerdos correspondientes y la aprobación de las normas que redefinieron el funcionamiento y nueva conformación de la empresa.

La aprobación del Estatuto da cumplimiento a lo establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional para que la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán acordaran el marco normativo que regirá la organización, administración y funcionamiento de YMAD.

Con este paso, queda formalmente concluida la conformación institucional de la empresa, definiendo sus órganos de gobierno, reglas de funcionamiento y mecanismos de toma de decisiones, sin la participación del Estado Nacional.

Es menester mencionar que, previo a la firma entre el Gobierno de Catamarca y la UNT, el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán aprobó por unanimidad la reforma integral del Estatuto de YMAD durante una sesión extraordinaria realizada en la Sala Juan B. Terán.

El nuevo Estatuto establece las facultades del Directorio, los procedimientos para la aprobación de las principales decisiones estratégicas, los mecanismos de control y fiscalización, entre otros aspectos vinculados a la gestión y administración de YMAD.

De esta manera, Provincia y Universidad completan una etapa clave para dotar a YMAD de un marco institucional actualizado, brindando previsibilidad y reglas claras para su funcionamiento de cara a los próximos años.