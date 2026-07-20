Crimen en La Chacarita: autopsia confirmó que la mujer murió por múltiples lesiones

El informe forense determinó que Norma Varela Tula (61) murió a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones. La causa continúa bajo investigación y el hijo (22) de la víctima permanece detenido.

La investigación por la muerte de Norma Varela Tula, la mujer de 61 años que fue encontrada sin vida ayer en su vivienda del barrio La Chacarita, dio un giro tras conocerse los resultados de la autopsia ordenada por la fiscal de Instrucción de feria, Yesica Miranda.

Según informa El Ancasti, y de acuerdo al reporte preliminar de los peritos forenses, la víctima falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones, un resultado que fortalece la hipótesis de una muerte violenta y profundiza la investigación judicial.

El hecho

El cuerpo de la mujer fue hallado el domingo por la noche en una vivienda ubicada sobre calle Carlos de la Vega al 400, luego de que una familiar alertara a la Policía al encontrarla aparentemente sin vida en el interior del domicilio.

Tras las primeras actuaciones, personal de Criminalística y de la Unidad Judicial trabajó en la escena bajo las directivas de la fiscal Yésica Miranda, quien dispuso distintas medidas investigativas y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

En el marco de la causa, el hijo de la víctima, también de apellido Tula, permanece arrestado mientras avanzan las diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes. La investigación continúa con la recolección de pruebas, testimonios y pericias complementarias que permitan reconstruir lo sucedido y esclarecer el caso.