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Detienen a una mujer con cocaina en el Portezuelo

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By Datamarca5

Mientras efectivos de la División Canes Antinarcóticos, realizaban un control en el Puesto Caminero El Portezuelo, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, Valle Viejo, procedieron a controlar un colectivo de larga distancia, donde una mujer cargaba con más de un kilo de cocaina.

Al inspeccionar el equipaje de una mujer de 30 años de edad, de nacionalidad boliviana, los policías encontraron en el interior de una mochila 78 cápsulas de plástico con 910 g de cocaína, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que un teléfono celular y documentación varias, a disposición de la Fiscalía y el Juzgado Federal.

Cabe señalar, que la mujer fue sometida a estudios médicos detectándose que poseía elementos extraños en su cuerpo, por lo que intervinieron facultativos médicos y ayudaron a que expulse hasta el momento un total de 11 cápsulas conteniendo 130 g de cocaína.

Finalmente, esta persona fue detenida y quedó internada bajo monitoreo médico, ya que aún tendría más cápsulas en su estómago, mientras que desde la Justicia interviniente se indicaron las medidas a seguir.

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