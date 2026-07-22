El FBI secuestró los teléfonos de “Chiqui” Tapia y deberá declarar ante una corte en Florida

Agentes federales secuestraron dispositivos electrónicos de integrantes de la comitiva en el marco de una investigación sobre contratos comerciales internacionales.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue demorado por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) en el aeropuerto internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York, minutos antes de abordar el vuelo de regreso a la Argentina junto a parte del plantel de la Selección nacional.

De acuerdo con la información conocida, los agentes federales le solicitaron entregar sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Además, también habrían secuestrado computadoras y teléfonos pertenecientes a otros integrantes de la delegación que regresó al país el lunes pasado a bordo del vuelo chárter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas.

Como consecuencia del procedimiento, el vuelo, que inicialmente estaba programado para despegar a las 6, partió finalmente alrededor de las 8.15, lo que demoró la llegada del plantel subcampeón del mundo al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas aguardaban su arribo.

Entre los futbolistas que viajaron en ese vuelo no se encontraban Lionel Messi ni Rodrigo De Paul. El capitán de la Selección regresó un día después al país en su avión privado y se trasladó directamente a Rosario junto a su familia.

Citación judicial

Según documentos judiciales, Tapia deberá presentarse a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida, en el marco de una investigación vinculada a la empresa Tourprodenter.

La Justicia estadounidense también le requirió que aporte toda la información que posea sobre esa sociedad, dedicada a la administración de contratos comerciales internacionales relacionados con la AFA.

Tourprodenter, administrada por Javier Faroni, se encuentra registrada en el estado de Florida y figura como agente comercial exclusivo de la AFA para la gestión de acuerdos de patrocinio, organización de partidos amistosos y comercialización de derechos televisivos.