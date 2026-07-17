El Gobierno lanzó la plataforma web Ruta del Telar

Con una nueva herramienta direccionada a potenciar el desarrollo productivo y turístico de la región, el gobernador Raúl Jalil encabezó ayer el acto protocolar para dejar oficialmente disponible la plataforma web de la Ruta del Telar.

El lanzamiento se realizó en la Casa de Gobierno, junto al vicegobernador Rubén Dusso; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria, artesanas que forman parte del proyecto, y autoridades involucradas en el proyecto.

La nueva plataforma web para la Ruta del Telar (rutadeltelar.catamarca.gob.ar) es a partir de ahora un espacio virtual en el que se podrá visibilizar todas las características del recorrido que traza y enlaza diversos puntos de la geografía catamarqueña en los que se atesoran saberes y técnicas ancestrales de tejido. A la vez, con esta herramienta tecnológica se podrá fortalecer las cadenas de valor que tienen los tejidos provinciales, conectándolos no sólo con el turismo, sino también con las actuales exigencias comerciales y de distribución.

La puesta en marcha de este sitio web representa sin dudas un paso estratégico para el desarrollo de tejedoras, artesanos y estudiosos del tejido catamarqueño, ya que facilitará el acceso a información turística, promocionará a los artesanos y emprendedores de la zona, y fomentará el crecimiento económico a través del turismo cultural.

El circuito Ruta del Telar es un trazado turístico y cultural que conecta artesanos y tejedoras de más de una docena de puntos dentro de la provincia de Catamarca, ubicados en los departamentos Belén, Antofagasta de la Sierra y Santa María.