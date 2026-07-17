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El Gobierno Provincial garantiza el pago del bono extraordinario en los 36 municipios

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By Datamarca3

El gobernador Raúl Jalil resolvió extender este beneficio a los trabajadores de planta permanente de los 36 municipios de Catamarca, reafirmando el compromiso de acompañar a los gobiernos locales y reconocer el esfuerzo de los trabajadores municipales.

El Gobierno de la Provincia, por decisión del gobernador, anunció un bono extraordinario de $100.000 destinado a los agentes de planta permanente de la Administración Pública Provincial.

En ese marco, el gobernador resolvió extender este beneficio a los trabajadores de planta permanente de los 36 municipios de Catamarca, reafirmando el compromiso de acompañar a los gobiernos locales y reconocer el esfuerzo de los trabajadores municipales.

Desde la Secretaría de Asuntos Municipales se trabajó de manera coordinada con cada uno de los municipios para garantizar que los recursos lleguen en tiempo y forma, permitiendo que los intendentes puedan hacer efectivo el pago del bono el próximo martes 21, beneficiando a los agentes de planta permanente de toda la provincia.

El Gobierno Provincial continúa fortaleciendo el trabajo conjunto con los municipios y ratifica su compromiso con los trabajadores, impulsando medidas que contribuyen a mejorar sus ingresos y sostener el poder adquisitivo de las familias catamarqueñas.

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