El Hospital de Niños incorporó tecnología para fortalecer la seguridad en las transfusiones

El Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón” continúa incorporando tecnología para mejorar la calidad de atención y garantizar la seguridad de los pacientes.

En esta oportunidad, a través de fondos propios, adquirió un conector estéril de tubuladuras, un equipamiento que optimiza los procedimientos transfusionales y fortalece el trabajo del Servicio de Hemoterapia.

Este dispositivo permite mantener un sistema cerrado durante la manipulación de los hemocomponentes, reduciendo significativamente el riesgo de contaminación y preservando su calidad. En el ámbito pediátrico, donde las transfusiones suelen requerir menores volúmenes de sangre, esta tecnología resulta fundamental para realizar el fraccionamiento de las unidades de manera segura y eficiente.

La incorporación de este equipamiento representa un importante avance para el Servicio de Hemoterapia, ya que incrementa la seguridad de las prácticas transfusionales, optimiza los procesos asistenciales y contribuye a brindar una atención de mayor calidad a los pacientes.

Con esta inversión, realizada con recursos propios, el Hospital Interzonal de Niños “Eva Perón” reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios, la incorporación de tecnología sanitaria y el fortalecimiento de prácticas que garanticen una atención segura para niñas, niños y adolescentes.