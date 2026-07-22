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El Paseo de los Inmigrantes invita a descubrir sabores del mundo

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By Datamarca3

Dentro de la propuesta gastronómica de la 55° Fiesta del Poncho, el Paseo de los Inmigrantes abre las opciones a la cocina mundial. Catorce países tienen su representación con cartas muy variadas y con stands que muestran el color y la diversidad cultural de cada nacionalidad.

En Italia, las pastas y pizzas son las tradicionales, y se destaca la picada gourmet, todos los platos con un vaso de limonada. En la coctelería, promocionan el trago tiramisú. Paseando por Egipto, presenta empanadas, shawarma y salchicha egipcia, una preparación artesanal de carne de cabra y especias.

También, tienen opciones de cervezas y postres. Llegando a Brasil, los tragos son los más elegidos, con la caipirinha como la más popular. Las coxinhas, los brigadeiro y trufas de maracuyá son también de lo más buscado.

Diferentes regiones del Perú tienen su representación con productos regionales y frutas, para degustar bañadas en una fuente de chocolate. También, tiene bebidas típicas como pisco e Inca Kola. Para los amantes de lo dulce, en el stand de la Sirio libanesa presentan postres árabes como baklava y shaibit, los más elegidos; y mammul, namura y dedos de novia. Además, tienen café turco, empanadas árabes, sandwichs de cordero y verduras.

Por el lado de Paraguay, tienen su carta tradicional de chipá, sopa paraguaya, y mbeju con cocido quemado. Suman a su propuesta, una variedad de jugos naturales. Con una oferta de bebidas, República Dominicana llega con jugos con frutas tropicales representativas del Caribe. También, tienen tragos frutales y cerveza artesanal. El espacio de Venezuela presenta arepas, tequeños, arroz chino venezolano. Dentro de las opciones de postres, torta tres leches y quesillo. Y en las bebidas, guarapita y malta.

En Alemania tienen sus tradicionales cervezas y salchichas, y una amplia propuesta de panadería como strudel de manzana, riwwel kuchen, käsekuchen, bienenstich, stollen. Para destacar, tienen opciones veganas de torta y salchicha. Japón tiene sus galletas de la suerte, de las más buscadas por los visitantes. También, variedades de ramen y dentro de los postres, mochi y en las bebidas el boba tea, junto a cervezas artesanales.

Por su parte, Colombia llega con su tradicional café, de lo más buscado en su stand, junto a las arepas, empanadas y chips de plátano. Además, tienen cerveza. En Bolivia, sus propuestas van cambiando diariamente entre picante de pollo, sopa de maní, chicharrón con mote, pollo a la broaster. Además, tienen jugos naturales.

Dentro del espacio de España se recorren diferentes zonas del país con muchas propuestas saladas y dulces: empanadas, croquetas, pinchos, bocatas, tapas, tortas y variedades de postres dulces. Con su carta distintiva, México presenta diferentes opciones en tacos y nachos, de los más elegidos. Además, dentro de las bebidas, tienen cerveza y tragos a base de cerveza.

El Paseo de los Inmigrantes está ubicado al lado del escenario de El Patio, y está abierto de 14 a 23 hs para quienes quieran degustar sabores del mundo.

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