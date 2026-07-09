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El viceministro de Economía descartó un “plan platita” y aseguró que el Gobierno apuesta al crédito

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By Datamarca3

José Luis Daza afirmó que el Ejecutivo busca ampliar el financiamiento para el sector privado y sostuvo que el país llegará a las elecciones de 2027 con una situación macroeconómica más sólida.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que el Gobierno trabaja en medidas para facilitar el acceso al crédito y descartó la posibilidad de implementar políticas de estímulo al consumo similares al denominado “plan platita”, utilizado por administraciones anteriores.

El funcionario sostuvo que la estrategia oficial apunta a fortalecer el financiamiento para el sector privado, con el objetivo de impulsar las inversiones y sostener el crecimiento de la actividad económica, aunque remarcó que el Ejecutivo no recurrirá a medidas de corte populista.

En ese sentido, Daza afirmó que no existen soluciones rápidas para resolver los desafíos económicos y señaló que el Gobierno continuará avanzando en distintas alternativas para ampliar el crédito, al considerar que será una herramienta clave para consolidar la recuperación.

Durante sus declaraciones, el viceministro también analizó el escenario político de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y minimizó el impacto que el proceso electoral podría tener sobre la economía.

Según explicó, las crisis económicas no son consecuencia de las elecciones, sino de los desequilibrios macroeconómicos, como los déficits fiscales, los problemas externos o las dificultades del sistema financiero.

Además, destacó la situación que, según el Gobierno, presenta actualmente la economía argentina, al señalar que el país llegará al próximo proceso electoral con superávit fiscal, equilibrio en el frente externo, un sistema bancario sólido, mayores reservas y un régimen de tipo de cambio flotante.

Para Daza, esas condiciones permitirán afrontar el escenario político con mayor estabilidad, al considerar que representan una posición más robusta que la observada en procesos electorales de las últimas décadas.

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