“Esquiú, la voz que arde”: la delegación de Fray brilló en el Patio de las Provincias

“Esquiú, la voz que arde” fue la propuesta escénica con la que la delegación del departamento Fray Mamerto Esquiú se presentó en el cierre del Patio de las Provincias este domingo, integrando una cartelera única, con el Chaqueño Palavecino como figura central de la velada.

La delegación mostró una propuesta artística que tuvo como eje central la difusión de la vida y obra del beato Mamerto Esquiú, con música y letra original.

La presentación arrancó con “Esquiú, la voz que arde”, una mezcla musical de diferentes estilos, cuya letra habla de la figura del beato y resalta que su legado sigue vigente hoy, a 200 años de su nacimiento.

Una propuesta innovadora, con estilo urbano y base tradicional, para acercar a los más jóvenes a Esquiú, la figura más trascendental de Catamarca, que aún mantiene su vigencia y un mensaje que trasciende las barreras temporales.

La puesta en escena tuvo como eje la figura de un fraile sencillo, que realizó su enorme aporte religioso, educativo y cultural en Catamarca y dejó su huella nacional en el célebre Sermón de la Constitución Nacional. Una propuesta que buscó acercar a chicos y grandes a un hombre que marcó la vida de todos los catamarqueños y argentinos.

La música original de la propuesta fue creada por Lucas Andrada, quien estuvo a cargo de la dirección musical, y se complementó con tango, zamba, aires de chacarera y zambas carperas.

La dirección coreográfica estuvo a cargo del reconocido bailarín José Aballay y asistido por los profesores Leonardo Sosa y Patricio Gómez de la Torre. La dirección general estuvo a cargo de Viviana Checa.

Durante la presentación, el municipio también logró difundir sus bellezas paisajísticas e históricas, rodeadas de monumentos históricos nacionales y provinciales, además de una belleza natural particular.

La propuesta cultural y turística fue acompañada por la intendenta Alejandra Benavidez y su equipo de trabajo. La jefa comunal tuvo la posibilidad de felicitar y agradecer a cada uno de los integrantes que audicionaron para ser parte de esta propuesta, en la que primó la regionalización, con bailarines no solo del departamento Fray Mamerto Esquiú, sino también del Valle Central. Una forma más de impulsar la difusión del beato, a 200 años de su natalicio.