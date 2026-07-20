Portadas

Este martes se acredita el bono de $100.000 para empleados públicos y municipales

Datamarca3
By Datamarca3

El Gobierno de Catamarca confirmó que este martes 21 de julio se acreditará el bono extraordinario y por única vez de $100.000 destinado a los empleados públicos provinciales y municipales, una medida impulsada por el gobernador Raúl Jalil para acompañar el poder adquisitivo de los trabajadores frente al actual contexto económico.

El beneficio alcanzará a todo el personal de la Administración Pública Provincial, incluidos los docentes de gestión pública y privada (con tope de un cargo), efectivos de las fuerzas de seguridad, personal del Servicio Penitenciario, trabajadores del sistema de Salud y también a los empleados municipales de planta permanente de los 36 municipios de la provincia.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
CatamarcaPortadas

El Gobernador en Recreo: “La gente quiere que nos pongamos a trabajar y traigamos soluciones”

CatamarcaPortadas

Intendentes del Este expresaron su preocupación por el estado de la Ruta Nacional 157

CatamarcaPortadas

Tembló Catamarca en el Dia del Milagro

Portadas

Accidente fatal en la Capital

CatamarcaCatamarca ProfundaPortadasSalud y Bienestar

FME también aplicará multas de hasta $100 mil a quienes incumplan las restricciones

CatamarcaPortadas

Catamarca ya cuenta con la carrera de Medicina: un hecho histórico para la vida académica de la provincia

Portadas

El fútbol y la pesca deberán esperar en Catamarca

CatamarcaPortadas

Catamarca y el CFI impulsan herramientas para financiar inversiones sustentables

Show More