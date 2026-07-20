Festival de tramas y texturas en la muestra artesanal de la Fiesta del Poncho

Ponchos con diseños y bordados de fibra de vicuña, llama y seda de gusano; ruanas, chalinas, puyos y pies de cama en lana de oveja y fibra de llama; prendas de lana oveja y llama con bordados de colores de tintes naturales; gorritos y guantes finos e impermeables con fibra de vicuña, y de fibra de llama con diseños con guardas y a rayas, forman parte del festival de tramas y texturas de la muestra artesanal de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

Tejedoras y tejedores de Laguna Blanca, Belén, de la ciudad de Belén y de Antofagasta de la Sierra deslumbran con sus creaciones con fibra de vicuña año a año y en esta edición no defraudaron. Es que, sus prendas superan toda expectativa por su diseño, sus tramas y por ser tan livianas: un poncho pesa 1 kilo aproximadamente, y chalinas y otras prendas, 300 gramos.

Los diseños de los ponchos de los artesanos textiles de Londres también deslumbran por sus diseños de guardas y por los colores naturales, son unos de los más buscados por los visitantes. También, las prendas tejidas con seda de gusano bombis mori, teñidas por ejemplo con remolacha, y ponchos de fibra de vicuña con bordados en seda, y las prendas de lana de oveja bordadas en colores, son una propuesta irresistible al tacto y a la vez invencibles por el frío por lo que abrigan.

“Estoy fascinada con todos los ponchos, es muy lindo recorrer los pabellones de artesanías porque tenés la oportunidad de hablar con las artesanas; a una tejedora de Belén le conté que estoy estudiando los textiles y me explicó todo y me dio su teléfono para que le avise cuando vaya a Belén así me muestra más”, contó Camila, estudiante de la diplomatura Textil en la Universidad Nacional de Catamarca.

Los puyos de fibra de llama y de lana de oveja de dos plazas, de plaza y media y de una plaza de Corral Quemado, son muy elegidos por la calidad al momento de abrigar y también por el diseño. Entre los tejidos que ofrecen los artesanos, se exhiben los que están en competencia por el certamen de mejores artesanías de la Fiesta del Poncho 2026.

“Hace 33 años que vengo al Poncho, venía con mi marido y desde que falleció hace tres años vengo con mi bisnieto Mateo que me ayuda mucho. El año pasado gané al mejor poncho de llama y me dieron de premio 5 kilos de fibra de llama y con esa fibra hice el poncho con el que voy a ir al concurso y también hice chalines, corbatines y un poncho más que fue regalado al cantante catamarqueño Valentín Vargas”, comentó Aida del Socorro Soria de Álvarez, tejedora de Belén.

Las diferentes tramas y texturas de las obras de arte tejidas con fibras de vicuña, llama, lana de oveja y seda convierten a la muestra artesanal en uno de los espacios más representativos de la Fiesta del Poncho. Cada pieza refleja el conocimiento, la creatividad y la identidad de las comunidades artesanas de Catamarca. La propuesta puede recorrerse todos los días, de 14 a 23 horas, en el Pabellón de Artesanías del Predio Ferial Catamarca.