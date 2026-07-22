Fueron rescatados los trabajadores mineros varados por la nieve en Antofagasta

La Policía confirmó que encontraron a los cuatro trabajadores mineros que permanecían varados en la Puna catamarqueña como consecuencia del intenso temporal de nieve que afectó principalmente al departamento Antofagasta de la Sierra.

El amplio operativo de rescate se extendió durante más de 24 horas y permitió asistir a turistas y trabajadores mineros cuyos vehículos quedaron inmovilizados por la acumulación de nieve y el viento blanco.

Las tareas comenzaron el lunes, cuando las intensas nevadas dificultaron la circulación en distintos sectores de la Puna. Los trabajos continuaron durante la noche y permitieron rescatar a un primer grupo alrededor de las 5 de la madrugada del martes.

Del operativo participaron organismos de emergencia, fuerzas de seguridad y Bomberos Voluntarios de Santa María.

Horas después de ese primer rescate, se informó que aún restaba localizar una camioneta en la que viajaban cuatro trabajadores vinculados al proyecto de Rio Tinto. Finalmente, la Policía confirmó este miércoles que esas personas también fueron rescatadas, con lo que finalizó el operativo.