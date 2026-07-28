Habilitaron el tránsito por la RN 60, en la Quebrada de La Cébila

Vialidad Nacional informó que luego de completarse los trabajos de pavimentación de calzada en Ruta Nacional 60, en la Quebrada de La Cébila (kilómetro 1.134, el tránsito fue rehabilitado en forma total.

Este importante paso, que vincula en forma directa el Valle Central con el oeste provincial, fue clausurado esta mañana para llevar a cabo la pavimentación de la calzada en una longitud aproximada a los 140 metros, donde la DNV reconstruyó una alcantarilla de importantes dimensiones que había sufrido severos daños el año pasado.

Este punto estratégico vincula en forma directa el Valle Central con el oeste provincial, por lo que su habilitación resulta clave para la producción y el transporte local.

Cabe destacar que la ejecución de las tareas de pavimentación se llevó a cabo mediante la colaboración de Vialidad Provincial, permitiendo finalizar las labores en los plazos previstos.

Desde el centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional recordaron las vías de contacto disponibles para consultar el estado de las calzadas: las líneas telefónicas 0800-222-6272 y 0800-333-0073 (atención de lunes a viernes de 09:00 a 17:00), el correo electrónico atencionalusuario@vialidad.gob.ar y la plataforma web www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.