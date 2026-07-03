Hoy será el día más frío del año y hay alertas en casi todo el país

Las alertas amarillas alcanzan a 21 provincias. En Buenos Aires rige la alerta naranja en varias localidades. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que hoy es el día más frío del año con una temperatura mínima de -1 °C. El alivio comenzará durante el cierre del fin de semana, cuando volverán las probabilidades de lluvia.

Para este viernes en Catamarca se espera que la mínima sea de 2 grados y la máxima de 8, con un 40% de probabilidad de lluvias para el Valle Central. Además, se emitió un alerta amarilla por viento Zonda para el Oeste provincial, donde las ráfagas alcanzarán los 130 km/h. El fenómeno comenzará esta tarde y se extenderá durante el sábado.

En la Ciudad de Buenos Aires, ayer se registró una mínima de 1,8 °C, el valor más bajo de 2026 hasta ahora en la capital. La sensación térmica descendió a -0,7 °C por el viento moderado del sur. Pero hoy esa cifra se quebrará: con un amanecer que ronda los 0°C y que, a lo largo del día, llegará a los 10°C por la tarde. Durante la noche descenderá a 6°C en el AMBA.

Para mañana, sábado, la temperatura será de 3°C por la mañana, trepará a 11°C por la tarde y disminuirá a 8°C al caer el sol. Según el pronóstico, el domingo llegará con una mínima de 7°C, una máxima de 12°C y chances de precipitaciones de entre 40% y 70% hacia la tarde y la noche. Para ese evento se estiman acumulados de 15 a 20 milímetros sobre el centro del territorio bonaerense, sin fenómenos de impacto asociados.

Gran parte de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta naranja por el frío extremo. Durante el día de hoy, en el conurbano, los registros son más bajos. Morón y Ciudad Jardín (Palomar), por ejemplo, alcanzan una temperatura de -4°C, mientras que en localidades del interior de Buenos Aires como General Alvear la temperatura es de -5°C, durante la mañana.

Alertas por frío extremo en gran parte del país

El mapa de alertas para este viernes muestra el alcance masivo territorial del fenómeno: solo Santa Cruz y Tierra del Fuego no revelan alertas por frío extremo, el resto del país (21 provincias, parciales o totales) figura bajo la advertencia amarilla por frío extremo: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, La Pampa, Río Negro y Neuquén.

Por otro lado, el ranking de los puntos más fríos del viernes dejó a Esquel (Chubut), en el primer lugar, con una sensación térmica de -12,9°C y detrás se ubicó Coronel Suárez (Buenos Aires) con una ST de -8,6°C.

Nevadas en localidades poco habituales

La ola de frío también dejó postales inusuales en varias provincias. Ayer nevó en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y uno de los casos fue Mar del Plata, donde las playas aparecieron cubiertas de blanco por primera vez en 35 años.

Los reportes bonaerenses también se concentraron en Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres, donde vecinos registraron el fenómeno en fotos y videos difundidos en redes sociales. En Córdoba, amanecieron cubiertas de nieve La Cumbrecita y Santa Rosa de Calamuchita.

En Tucumán, Tafí del Valle registró una caída de nieve. Se trata de un fenómeno habitual durante el invierno en esa zona, aunque suele llamar la atención por el movimiento turístico que genera.