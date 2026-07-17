Nacionales

Impactante accidente: un colectivo cayó desde un puente de seis metros y dejó al menos 20 heridos

Datamarca3
By Datamarca3

El siniestro ocurrió en Carmen de Areco, en medio del fuerte temporal que afecta a la provincia de Buenos Aires. Hay personas heridas, pasajeros atrapados y un intenso operativo de rescate.

Un micro de pasajeros cayó este viernes desde un puente de una altura de seis metros en la ruta nacional 7, en la localidad bonaerense de Carmen de Areco; por el momento se reportaron personas atrapadas dentro del vehículo, que tenía como destino la ciudad de Buenos Aires.

El incidente vial ocurrió en medio de fuertes vientos y ráfagas que golpean la zona; en el centro y este de la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por fuertes tormentas. Las primeras versiones indican que el clima inestable provocó el vuelco. No hay otro vehículo involucrado.

“Estábamos subiendo el puente en Areco y aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que está siendo atendida. Íbamos alrededor de 20 personas a Buenos Aires”, indicó Maximiliano, uno de los pasajeros, en diálogo con TN.

El micro de la empresa Vía Tac había partido desde la localidad cordobesa de Laboulaye y se dirigía -con distintas paradas en el camino- a Buenos Aires. El vuelco ocurrió en el puente el arroyo La Guardia, sobre la ruta nacional 7.

La primera información que se conoce al respecto marca que el chofer, ante los fuertes vientos, perdió el control del vehículo, despistó y por eso cayó por el barranco.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
Nacionales

Santa Fe: Pullaro le ganó a Losada y JxC le sacó más de 40 puntos al PJ

Nacionales

Mauricio Macri confirmó que no será candidato en las elecciones legislativas

Nacionales

Ya está disponible el plan motos que lanzó el Gobierno

NacionalesPortadas

Echaron a 24 policías bonaerenses por hacer campaña para un candidato libertario

Nacionales

El salario pierde poder de compra y está en su nivel más bajo desde 2002

Nacionales

Hoy se celebra el día de la escarapela

Nacionales

A cuánto está el dólar este jueves 2 de diciembre

NacionalesPortadas

Alberto Fernández celebró el acuerdo con el FMI y disparó contra Macri

Show More