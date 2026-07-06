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Jalil confirmó un bono extraordinario para beneficiarios de Catamarca Incluye y Plan Arraigo

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By Datamarca3

El gobernador Raúl Jalil confirmó, durante una reunión de trabajo con parte de su equipo de gobierno, el pago de un bono extraordinario por única vez de $200.000 destinado a los beneficiarios de las Becas Catamarca Incluye (categoría general) y de las Becas Plan Arraigo.

La bonificación se hará efectiva el próximo 15 de julio y tiene como objetivo brindar un acompañamiento económico a quienes forman parte de estos programas provinciales.

La decisión fue confirmada en el marco de una reunión encabezada por el mandatario provincial, de la que participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti; la ministra de Educación y Trabajo, Verónica Soria; y el ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Eduardo Niederle.

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