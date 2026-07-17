La Fiesta del Poncho también se puede disfrutar en vivo por las redes

La 55º edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, que se desarrollará del 17 al 26 de julio en el Predio Ferial Catamarca, podrá vivirse también a la distancia, gracias a la transmisión en vivo de sus espectáculos más destacados.

Tanto el Escenario Mayor, corazón artístico de la Fiesta, como el Escenario del Patio, espacio que celebra la música y el encuentro, podrán seguirse en directo a través del Canal de YouTube del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca y de la página oficial de Facebook de la Fiesta Nacional del Poncho.

Este año también se realizará la transmisión del Poncho Sunset, programado para el 20 de julio, Día del Amigo; y del acto de apertura de la fiesta, este viernes 17 desde las 11 hs.

La transmisión en vivo de tres de los cinco escenarios que tiene la fiesta más grande del invierno en Argentina consolida una política de expansión del evento, que ha permitido ampliar fronteras y reafirmar el carácter federal e inclusivo de la fiesta de los catamarqueños.

En un esfuerzo de producción desplegado por la organización de la fiesta, lo que suceda en los principales escenarios trasciende el espacio para llegar a todos los interesados en el país y el mundo, que podrán disfrutar de la calidad artística que distingue al encuentro más popular y grande del invierno argentino.

Escenario Mayor: transmisión en vivo desde las 21:00 hs.

Escenario del Patio: transmisión en vivo desde las 15:00 hs

Para seguir la transmisión:

· YouTube: Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca

· Facebook: Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

Aclaración. La televisación de los shows de artistas nacionales está sujeta a las cláusulas contractuales de cada artista.

Retransmisión por CRTV

Catamarca Radio y Televisión también retransmitirá la señal oficial de la fiesta a través de sus distintas plataformas y repetidoras.