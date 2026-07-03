Portadas

La nieve obligó a cortar el tránsito en la cuesta El Portezuelo y Ruta 2

Datamarca3
By Datamarca3

La Dirección Provincial de Vialidad actualizó este mediodía el informe de estado de rutas frente a las intensas nevadas que se registran en distintos puntos de la provincia. Alertó que el tránsito quedó interrumpido en la Cuesta El Portezuelo debido a las intensas nevadas y al estado de la calzada.

La medida también alcanza a la Ruta Provincial N° 2, en el sector de la Cuestecilla de Los Morteros, donde se suspendió la circulación en dirección hacia Ancasti por la presencia de nieve y la cristalización de la calzada, condiciones que impiden un tránsito seguro.

El organismo además advirtió que las condiciones meteorológicas pueden modificar rápidamente el estado de las rutas y solicitó a los conductores no circular por los sectores afectados, respetar los cortes preventivos y seguir las indicaciones del personal vial y de los organismos de seguridad.

Informó que cuadrillas de Vialidad Provincial continúan monitoreando la situación y trabajando en las zonas afectadas por las nevadas para evaluar la evolución de las condiciones de transitabilidad.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
CatamarcaCatamarca ProfundaPortadas

Piden precaución ante la crecida de río La Aguada, en Alijilán

Portadas

La Municipalidad planteará la ilegalidad del paro del SOEM

Catamarca Profunda

En Fiambalá se realizará el 5° encuentro de “Juventudes de Catamarca 2030”

NacionalesPortadas

Murió Daniel la “Tota” Santillán

CatamarcaPortadas

Listado de ganadores de mi Mi Bingo Catamarqueño edición “Primavera”

Catamarca

Capacitarán sobre pautas y protocolo sanitario para las clases presenciales

Valle Viejo: 15 empleados y más de 120 vínculos estrechos, aislados por Covid en la Municipalidad

CatamarcaPortadas

Oficial: El Gobierno provincial prorrogó el DISPO hasta el 25 de octubre

Show More