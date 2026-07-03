La nieve obligó a cortar el tránsito en la cuesta El Portezuelo y Ruta 2

La Dirección Provincial de Vialidad actualizó este mediodía el informe de estado de rutas frente a las intensas nevadas que se registran en distintos puntos de la provincia. Alertó que el tránsito quedó interrumpido en la Cuesta El Portezuelo debido a las intensas nevadas y al estado de la calzada.

La medida también alcanza a la Ruta Provincial N° 2, en el sector de la Cuestecilla de Los Morteros, donde se suspendió la circulación en dirección hacia Ancasti por la presencia de nieve y la cristalización de la calzada, condiciones que impiden un tránsito seguro.

El organismo además advirtió que las condiciones meteorológicas pueden modificar rápidamente el estado de las rutas y solicitó a los conductores no circular por los sectores afectados, respetar los cortes preventivos y seguir las indicaciones del personal vial y de los organismos de seguridad.

Informó que cuadrillas de Vialidad Provincial continúan monitoreando la situación y trabajando en las zonas afectadas por las nevadas para evaluar la evolución de las condiciones de transitabilidad.