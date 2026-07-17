La plaza Varela Lezana y sus históricos murales lucen renovados a metros de la Fiesta del Poncho 2026

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, acompañado por el Gobernador Raúl Jalil, encabezaron el acto oficial de inauguración de las obras de remodelación y puesta en valor integral de la plaza Varela Lezana, un emblemático espacio público ubicado en la intersección de la avenida Belgrano y la avenida Alem, a metros del predio donde se desarrolla la Fiesta Nacional e Internacional de Poncho 2026.

El proyecto de recuperación urbana, ejecutado en su totalidad mediante administración municipal, demandó el trabajo coordinado de 414 operarios de distintas dependencias comunales como la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Alumbrado Público.

La intervención integral sobre el predio incluyó la nivelación de 2.200 metros cuadrados de espacios verdes equipados con modernos sistemas de riego por aspersión y goteo, la plantación de 50 árboles de especies nativas como lapachos, fresnos y olivos, la instalación de luminarias con tecnología LED y el diseño de canteros secos con plantas xerófitas.

Asimismo, las instalaciones sumaron la renovación total de sus caminerías, la jerarquización del sector destinado a los food trucks mediante la construcción de nuevos baños públicos, y la incorporación de áreas recreativas con juegos infantiles y gimnasios de calistenia para el uso comunitario, una opción para los vecinos y turistas que quieran disfrutar de un espacio de calidad.

Murales

Cabe destacar que, el eje central de la reconversión de la plaza fue la restauración de los cinco históricos murales del paseo, obras originales realizadas hace catorce años a partir de los dibujos del maestro Luis Guillermo Varela Lezana.

Las tareas de preservación patrimonial estuvieron dirigidas por la profesora Susana Maltese y se extendieron desde mayo hasta julio de 2026, abarcando etapas de diagnóstico técnico, limpieza profunda de superficies, remoción de mampostería dañada, reintegración cromática y la aplicación de tratamientos protectores contra la intemperie.

Esta labor no solo devolvió el esplendor artístico al sector, sino que funcionó como un taller formativo en obra para profesionales, técnicos y estudiantes de artes de la provincia, quienes incorporaron criterios científicos de conservación.

Durante el emotivo corte de cintas, Saadi estuvo acompañado por además del gobernador de la provincia, Raúl Jalil; el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot; el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela; el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa; la secretaria de Educación y Cultura, Marquesa Blanco; legisladores nacionales, veteranos de Malvinas y representantes del sector empresarial local.

El orígen

El origen de esta gran transformación urbana tuvo un fuerte arraigo en la participación ciudadana juvenil. Al hacer uso de la palabra, el joven vecino Valentín Arias, fundador de la Juventud de la Capital y exdirigente estudiantil de la escuela de la zona, recordó con emoción que la iniciativa nació el año pasado cuando, en el marco del programa legislativo “Concejal por un Día”, presentaron el proyecto para construir la dársena de los camiones de comida y poner en valor la plaza.

“Éramos un grupo de jóvenes con ideas y con ganas de mejorar el lugar donde compartimos todos los días, pero sobre todo con la esperanza de ser escuchados; el compromiso de las autoridades hizo que hoy estemos ante esta realidad, demostrando que las obras más importantes no se hacen de cemento, sino en el corazón de la gente”, enfatizó Arias, agradeciendo el apoyo constante del concejal Francisco Sosa para transformar las propuestas juveniles en acciones concretas.

Por su parte, el arquitecto Diego Varela, nieto del maestro Varela Lezana, vinculó la inauguración con la construcción de la identidad colectiva, recordando que su abuelo nació en la Banda de Varela en 1900 y se inscribió en una corriente americana que rescató la herencia criolla y de los pueblos originarios.

A su turno, el intendente Gustavo Saadi manifestó que la Capital ya lleva más de 120 espacios verdes recuperados en toda la ciudad con el objetivo de hacer una urbe mucho más humana: “Quiero agradecer fundamentalmente a cada uno de los trabajadores y trabajadoras municipales; esta obra pública está hecha cien por ciento por administración, demostrando que detrás de cada mejora barrial está el esfuerzo, el compromiso y la dedicación de un equipo que trabaja por amor a nuestra ciudad”, concluyó el jefe comunal.

Finalmente, el gobernador Raúl Jalil felicitó a la gestión capitalina por sostener la política pública de recuperación de los espacios recreativos y anunció una agenda de obras conjuntas a corto plazo entre la Provincia y el Municipio, que incluirá el avance de la costanera en el circuito 5 y la finalización de los sectores pendientes en la herradura del dique El Jumeal, consolidando a Catamarca como una de las ciudades con los paseos públicos más bellos del país.