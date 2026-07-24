Las alfajores de algarroba fueron los protagonistas en la tarde de Poncho

Los visitantes de la feria ubicada en el Pabellón de Turismo en la tarde del miércoles pudieron ser testigos y también protagonistas de “Un viaje por los sabores nativos”, la propuesta que La Torradería presentó en el Poncho 2026 de la mano de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital.

Los prestadores gastronómicos que cada semana ofrecen productos elaborado a bases de frutos nativos en el Pueblo Perdido de la Quebrada, se mostraron felices con el balance de la experiencia que atrajo a residentes y turistas, deseosos de degustar la estrella de la tarde y de la mayoría de los contingentes que arriban al atractivo: los alfajores de algarroba.

Marisol Dufour, una de las encargadas del emprendimiento, indicó: “estuvo muy hermosa, nos vamos con el corazón super conforme por la recepción lograda y varios de los espectadores se acercaron al final de la presentación a consultarnos donde seguir aprendiendo sobre nuestras recetas”, indicó.

“Elegimos la receta de los alfajores porque es el producto estrella, el que más elige la gente y es una receta sencilla, que se puede hacer y compartir con los seres queridos”, destacó.

La propuesta sirvió también para contar cómo La Torradería viene trabajando hace diez años con el objetivo de poner en la mesa cotidiana comidas, postres o bebidas elaboradas en base a frutos nativos.

“Quisimos mostrar cómo se puede hacer más cotidiano el uso de estos frutos que tenemos y no sabemos aprovechar para que se incluya en la economía y gastronomía familiar. Por eso aconsejamos sobre cuándo conviene utilizarlos, cómo saber cuando el fruto está fresco y compartimos también otras recetas, por ejemplo de la añapa que es una bebida típica y se realiza en base a la algarroba, para que ese fruto no quede desperdiciado sino que de maneras simples, sencillas se transformen en licuados o refrescos. El desafío es dejarles a las nuevas generaciones una práctica que haga a estos frutos más cercano”, concluyó.

El próximo sábado 25, a las 17 hs. el taller, de carácter gratuito, se repetirá en el Pueblo Perdido de la Quebrada. Por consultas y reservas de cupo, los interesados se pueden comunicar a los contactos: 3834404192 y 3834280212.