Liga de Barrios: Se jugó otra apasionante jornada en Nino Club

Antes del receso invernal, la Liga de Barrios de Fútbol de Catamarca vivió una nueva jornada cargada de emoción con la disputa de los 16avos y 8vos de final de la Libertadores, además de los 16avos de final de la Sudamericana Barrial y la Copa de Plata, encuentros que se desarrollaron en el tradicional predio de Nino Club, escenario habitual de la competencia.
La Liga de Barrios es considerada uno de los torneos de fútbol amateur más convocantes y populares de la provincia, donde domingo tras domigo reune a cientos de jugadores, familias e hinchas que acompañaron a sus equipos.
Con los resultados registrados, varios equipos lograron avanzar de ronda y mantienen intacto el sueño de pelear por el título en las distintas competencias.
RESULTADOS 16 AVOS DE FINAL LIBERTADORES, 8VOS (IDA) SUDAMERICANA Y 16 AVOS DE FINAL DE COPA DE PLATA
CANCHA 1
Tucumán fc 3
La Esquina fc 0
(Sudamericana)
Deportivo Pakito 0
Los N°1 L.B.P. 3
(Copa de Plata)
Roma fc 1
Los Pibes del Callejón 0
(Copa de Plata)
De Todo un Poco fc 2
Deportivo Tecla 6
(Copa de Plata)
La Catorce 22. 0 (4)
Tamo Activo fc 0 (2)
Supercampeones fc 5
El Sagrado fc 2
(Copa de Plata)
La TyC 1 (2)
Los Bajos fc 1 (4)
(Copa de Plata)
CANCHA 2 🏟️
La Viñita fc 2
Deportivo Kirki 2
(Sudamericana)
Moto Rom 3
Leverkusen 0
(Libertadores)
La Sarmiento fc 1 (5)
La Pichoneta fc 1 (3)
(Libertadores)
La casero fc 2
Choya Viejo fc 3
(Libertadores)
Amigos de Dilan 2 (4)
Lechuza fc 2 (5)
(Libertadores)
Tienda León Sp 0 (2)
Loma Sagrada fc 0 (3)
(Libertadores)
Santo de Alem fc 2
Combatientes fc 0
(Libertadores)
Altos de Choya 1
La Domingueta fc 0
(Libertadores)
CANCHA 3 🏟️
Los Piviejos fc 1
Ajax fc 3
(Sudamericana)
La Sub 27 fc 0
Manchester fc 2
(Libertadores)
Tucumán fc 1
La Lepra fc 0
(Libertadores)
Deportivo Caruso 2
Tabacalero fc 1
(Libertadores)
Gol en Contra fc 3
Los Amigos de Vitto 1
(Libertadores)
22 de Abril fc 0
Santa Marta fc 1
(Libertadores)
Amigos de Walter 0 (3)
Deportivo 920 fc 0 (4)
(Libertadores)
San Antonio Sur 1 (5)
El Tomba fc 1 (6)
(Libertadores)
CANCHA 4 🏟️
Norte fc 1
L.B.Altos de Choya fc 2
(Sudamericana)
Manchester V 0
Los Cuervos S.B 1
(Libertadores)
La Caruseada 1
Bandeños fc 2
(Libertadores)
22 de Abril fc 1
Moto Rom 1
(Sudamericana)
Deportivo Pakito 6
D. Virgen del Valle 2
(Sudamericana)
Deportivo Polcos 2
Talleres San Isidro 1
(Sudamericana)
Mitre fc 2
La Banda fc 0
(Sudamericana)