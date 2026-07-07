Lionel Scaloni se quebró tras la heroica remontada de Argentina ante Egipto

El entrenador de la Selección Argentina no pudo contener las lágrimas luego de la agónica victoria por 3-2 sobre Egipto. Conmovido por la entrega de sus jugadores, apenas alcanzó a felicitarlos tras la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.

La histórica remontada de la Selección Argentina frente a Egipto dejó una de las imágenes más emotivas del Mundial 2026. Tras el agónico triunfo por 3-2 en los octavos de final, Lionel Scaloni no pudo ocultar su emoción y se quebró al intentar brindar declaraciones en el campo de juego del Atlanta Stadium.

El entrenador argentino, visiblemente afectado por todo lo vivido durante el encuentro, apenas logró responder una pregunta antes de retirarse. Al igual que Lionel Messi, quien también terminó el partido entre lágrimas, el técnico santafesino quedó completamente conmovido por una clasificación que parecía escaparse y terminó convirtiéndose en una de las gestas más recordadas de su ciclo.

“No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, disculpame”, expresó Scaloni ante los micrófonos, sin poder continuar con la entrevista debido a la emoción que lo invadió tras el pitazo final.

Quien sí pudo dialogar con la prensa fue Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Albiceleste. Aunque también se mostró emocionado, destacó la fortaleza anímica del plantel para revertir un escenario adverso. “Nos está volviendo el alma al cuerpo. Agradecerles a estos muchachos que emocionan, no se cansan, van por más y son capaces de hacer estas cosas”, señaló el exdefensor.

Además, Ayala remarcó el espíritu competitivo del grupo en los momentos más difíciles. “Estábamos golpeados, pero se prometieron a sí mismos que si nos tocaba irnos lo haríamos con la frente en alto. Otra demostración de un grupo increíble”, agregó tras la clasificación.

La Selección Argentina estuvo al borde de la eliminación luego de quedar 2-0 abajo en el marcador. Sin embargo, reaccionó en el tramo final del partido con los goles de Cristian Romero a los 79 minutos, Lionel Messi a los 83 y Enzo Fernández a los 92, completando una remontada épica que desató el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

Ahora, la Albiceleste buscará seguir soñando en la Copa del Mundo. El próximo compromiso será el sábado a las 22 horas, cuando enfrente en Kansas City al ganador del cruce entre Suiza y Colombia, con un lugar en las semifinales del Mundial 2026 en juego.