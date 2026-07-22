Lograron auxiliar a conductores atrapados por el temporal en la Puna

En medio del intenso temporal de nieve que afecta a la Puna catamarqueña, personal de Vialidad Provincial protagonizó un importante operativo de rescate sobre la Ruta Provincial N° 43, asistiendo a alrededor de ocho camionetas que habían quedado varadas por la gran acumulación de nieve en el sector de Pasto Ventura.

El operativo se desarrolló junto a Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia y el Grupo Especial de Rescate (GER), extendiéndose hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. Para las tareas se desplegaron un cargador frontal y dos motoniveladoras de Vialidad Provincial, permitiendo abrir paso entre la nieve, rescatar a los ocupantes de los vehículos y ponerlos a resguardo en condiciones seguras.

Si bien durante la noche cesó la nevada, las intensas ráfagas de viento blanco continuaron desplazando grandes cantidades de nieve hacia la calzada, provocando acumulaciones que en algunos sectores alcanzan hasta un metro de altura, lo que impide la circulación.

Desde las primeras horas de hoy, equipos y maquinarias de Vialidad Provincial continúan trabajando de manera ininterrumpida en distintos sectores de la Ruta Provincial N° 43, especialmente en El Peñón, Pasto Ventura, Peña Fría, el acceso a Laguna Blanca y la Cuesta de Randolfo.

Actualmente, las tareas se concentran en el despeje de la importante acumulación de nieve entre Pasto Ventura, Peña Fría y el sector previo al ingreso a Laguna Blanca, mediante la apertura de huellas y la limpieza de la calzada para restablecer la transitabilidad apenas las condiciones de seguridad lo permitan.

Rutas cerradas por acumulación de nieve

La Ruta Provincial N° 43 permanece totalmente cerrada al tránsito en el tramo comprendido entre El Peñón y Barranca Larga (Belén).

Asimismo, permanecen intransitables por acumulación de nieve el camino a Antofalla (Cuesta del Diablo), el camino a Campo de Piedra Pómez, el camino al Volcán Galán y el tramo de la Ruta Provincial N° 43 que une Antofagasta de la Sierra con el Salar del Hombre Muerto.

Se solicita a vecinos, transportistas y turistas no intentar circular por estos caminos hasta nuevo aviso y respetar las indicaciones del personal vial, ya la Policía Provincial ya que el temporal continúa y las condiciones siguen siendo adversas.