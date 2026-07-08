Milei encabezará la vigilia del 9 de Julio en Tucumán junto a gobernadores y legisladores aliados

El Presidente participará de la ceremonia en la histórica Casa de Tucumán, en la previa del Día de la Independencia. El gobernador Osvaldo Jaldo invitó a mandatarios provinciales, legisladores y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El presidente Javier Milei encabezará este miércoles la vigilia por el Día de la Independencia en la histórica Casa de Tucumán, donde se espera la presencia de autoridades nacionales, gobernadores y legisladores aliados al oficialismo.

La ceremonia está prevista para la noche del 8 de julio y se extenderá hasta los primeros minutos del 9 de julio, fecha en la que se conmemora un nuevo aniversario de la declaración de la independencia nacional.

De acuerdo con lo previsto por la Casa Rosada, Milei viajará a Tucumán luego de una jornada política cargada en Buenos Aires, donde su hermana Karina Milei y el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezarán una reunión de la mesa política del Gobierno.

En ese encuentro se analizará el nuevo escenario en el Congreso y la estrategia oficial para reimpulsar una serie de reformas que el Gobierno buscará priorizar en las próximas sesiones legislativas.

Entre los proyectos que el oficialismo pretende poner nuevamente en agenda aparecen la reforma política electoral, la ley de Inocencia Fiscal y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

En las últimas horas, el propio Milei anticipó que se viene un paquete de reformas y volvió a apuntar contra lo que definió como “más de 90 años de decadencia”. Además, compartió declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre los cambios que el Gobierno pretende enviar al Congreso.

El Presidente también tenía previsto reunirse con Caputo y con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para avanzar en el diseño de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En ese marco, no se descarta que el mandatario incluya definiciones económicas durante su discurso en Tucumán.

Según trascendió, la agenda de reformas también podría incluir las bases de un esquema de “shutdown” del Estado, una nueva ley para el Mercado de Capitales y el inicio de la desregulación del mercado de seguros.

La llegada de Milei a Tucumán está prevista para la noche del miércoles. El acto central se realizará en la Casa Histórica, el mismo escenario donde en 2024 el Presidente firmó el denominado Pacto de Mayo junto a un grupo de gobernadores.

Para esta nueva ceremonia, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo ofició de anfitrión e invitó a todos los mandatarios provinciales, además de diputados y senadores. En principio, una docena de jefes provinciales confirmó su asistencia.

También se espera la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, invitada por Jaldo, en medio del distanciamiento político que mantiene con el Presidente. La titular del Senado volvería a coincidir con Milei en una ceremonia patria, con una postura estrictamente protocolar.

La transmisión oficial de la vigilia comenzará a las 23.58 por Cadena Nacional, con las estrofas del Himno Nacional Argentino, y culminará con un discurso del Presidente durante la madrugada del 9 de julio.

Tras el acto en Tucumán, la comitiva oficial evaluaba si permanecerá en la provincia o si regresará de inmediato a Buenos Aires, donde el jueves está prevista la tradicional caminata desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana para participar del Tedeum encabezado por el arzobispo Jorge García Cuerva.