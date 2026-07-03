Milei viaja a Tucumán por el acto del 9 de julio y los 210 años de la Independencia

El Presidente encabezará la tradicional vigilia en la Casa Histórica y buscará una nueva foto política junto a gobernadores en medio de las negociaciones con las provincias.

El presidente Javier Milei viajará a Tucumán para participar de los actos por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, en una visita que incluirá la tradicional vigilia del 8 de julio en la Casa Histórica y una nueva foto política junto al gobernador Osvaldo Jaldo.

El mandatario se trasladará al Jardín de la República acompañado por parte de su gabinete para asistir a las celebraciones oficiales que comenzarán la noche previa al feriado patrio del jueves 9 de julio.

La presencia de Milei fue confirmada por el propio Jaldo luego de recibir la comunicación oficial de la Secretaría General de la Presidencia, despejando así las dudas que existían sobre la asistencia del jefe de Estado a la fecha patria.

Para el operativo de seguridad, las autoridades provinciales dispusieron un despliegue de más de 2.000 efectivos policiales, con controles terrestres y aéreos y la prohibición de venta y consumo de alcohol en los alrededores de la Plaza Independencia. Los detalles finales serán coordinados con Casa Militar.

Una celebración distinta a la del año pasado

La visita de este año tendrá un escenario diferente al de 2025, cuando Milei suspendió su viaje a Tucumán debido a las condiciones climáticas adversas y al escaso acompañamiento de los gobernadores, en medio de las tensiones por el reparto de fondos nacionales.

En esta oportunidad, la invitación fue extendida nuevamente a todos los mandatarios provinciales y en la Casa Rosada esperan una foto institucional más amplia en una fecha cargada de simbolismo para el Gobierno nacional.

Durante la gestión libertaria, Tucumán se convirtió en un escenario clave para los acuerdos políticos con sectores de la oposición dialoguista. Allí, el 9 de julio de 2024, se firmó el denominado Pacto de Mayo, que reunió a 18 gobernadores y a los expresidentes Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá.