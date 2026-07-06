“Murales Mundialistas”, una propuesta que une arte, identidad y participación estudiantil

Con una amplia participación de instituciones educativas de La Paz, el concurso “Murales Mundialistas”, impulsado por la senadora, Débora Romero, se consolida como una propuesta que promueve la creatividad, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia entre los estudiantes de los distintos distritos del departamento del Este catamarqueño.

La iniciativa de la legisladora invitó a alumnos y alumnas de todos los niveles a expresar, a través de murales colectivos, la pasión por el Mundial, la identidad de sus comunidades y los valores de la solidaridad y el compañerismo. La convocatoria despertó un gran interés en las escuelas departamentales, reflejado en la calidad y diversidad de las producciones presentadas.

Desde la organización destacaron especialmente el compromiso asumido por las instituciones educativas del interior del departamento, muchas de ellas ubicadas en zonas rurales y de difícil acceso. A pesar de las distancias y las dificultades cotidianas, estas comunidades educativas respondieron con entusiasmo, demostrando que el arte es una herramienta de integración, participación y expresión colectiva.

La senadora Débora Romero resaltó que el objetivo principal del certamen es generar espacios de encuentro donde los estudiantes puedan desarrollar su creatividad de manera colaborativa, fortaleciendo los vínculos dentro de la comunidad educativa y dejando una huella positiva en cada establecimiento.

Más allá de la competencia, cada mural representa el esfuerzo compartido de alumnos, docentes, directivos y familias, quienes trabajaron de manera conjunta para transformar los espacios escolares en escenarios de expresión artística e identidad comunitaria.

De acuerdo con el cronograma previsto, la recepción de los trabajos finalizará este miércoles. Posteriormente, todas las obras serán publicadas en las redes y plataformas de la legisladora para dar inicio a la etapa de votación pública, donde la comunidad podrá acompañar con su voto a los distintos cursos participantes. Los murales más destacados recibirán premios en efectivo, y camisetras de la Selección Argentina destinados a cada nivel educativo ganador, como reconocimiento al compromiso, la creatividad y el trabajo colectivo de los estudiantes.