Noche de Gala por el 343° aniversario de la fundación de la ciudad Capital

Al cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca, la Municipalidad de la Capital desarrollará una agenda especial de actividades que iniciará este sábado 4 de julio a las 17:30, con el acto protocolar en el Monumento Los Fundadores, sito en Avenida Presidente Castillo 2298.

Posteriormente, en el Cine Teatro Urbano Girardi, se llevará a cabo la Gala de la Fundación, donde se entregarán reconocimientos a vecinos destacados por su aporte y compromiso con la comunidad.

Finalmente, la jornada culminará con la tradicional Velada de la Fundación, que incluirá la entonación de los himnos, dando cierre a esta importante celebración para todos los catamarqueños.