Poncho Diseño: objetos de autor que transforman los espacios

Los espacios que habitamos hablan de nuestros gustos, de las historias que elegimos contar y de la identidad que construimos en la vida cotidiana.

En el Pabellón Poncho Diseño de la 55° Fiesta del Poncho, el diseño de autor propone una nueva manera de mirar esos objetos que nos acompañan todos los días, transformándolos en piezas donde confluyen creatividad, oficio e innovación.

A lo largo del recorrido, el público puede descubrir propuestas de diseñadores de Catamarca y de otras provincias que encuentran en los materiales, las técnicas artesanales y los procesos creativos una forma de dar vida a objetos pensados para habitar los espacios con identidad propia.

La cerámica, el concreto y el vidrio son algunos de los materiales que protagonizan este universo creativo. Soli Cerámica, de Soledad González, presenta piezas modeladas completamente a mano que combinan funcionalidad y estética en vajilla y objetos decorativos.

Desde otra mirada, LQ Estudio Concreto, de Liliana Quinteros, demuestra la versatilidad de este material con bandejas, tablas, porta sahumerios y piezas utilitarias elaboradas artesanalmente. A ellas se suma Vitro Home, de Mirta Peralta, quien desde hace más de veinte años trabaja la técnica de la vitrofusión para crear cuadros, centros de mesa y objetos que juegan con la transparencia, la luz y el color.

Los textiles también encuentran múltiples formas de transformar los ambientes. Emprendimientos como Silis Deco, Fresna Home & Deco, Enriqueta & Co., Las Parinas y Laboratorio Deco reinterpretan el hogar a través de mantelería, platos de sitio forados en tela, caminos de mesa, almohadones, mantas y otros objetos textiles que combinan diseño contemporáneo, producción artesanal y una cuidada selección de materiales. Cada propuesta demuestra cómo un detalle cotidiano puede convertirse en una pieza que aporta calidez, personalidad y estilo a los espacios.

El arte también ocupa un lugar central dentro del recorrido. Abedul, de Cintya Tula, presenta obras abstractas realizadas en acrílico sobre lienzo y reproducciones de alta calidad, acercando el lenguaje de las artes visuales a la decoración de interiores.

La naturaleza también inspira propuestas que invitan a habitar los espacios de otra manera. Viure Deco, de Úrsula Ayala, incorpora plantas de interior y exterior, bonsáis y las tradicionales kokedamas, convirtiendo el verde en un elemento protagonista dentro del hogar.

Los espacios de las infancias también encuentran su lugar dentro de Poncho Diseño. Desde Santa María, Romina Delgado presenta Fauna de Tela, un emprendimiento que nace en San José de Santa María y propone animales textiles inspirados en la fauna autóctona de Catamarca, como vicuñas, parinas, zorros y quirquinchos. Cada pieza es confeccionada artesanalmente: pequeños adornos colgantes e ilustraciones que acompañan el reconocimiento de cada animal, convirtiendo el juego y la decoración en una experiencia de aprendizaje y conexión con el paisaje catamarqueño.

Cada una de estas propuestas demuestra que el diseño de autor no solo crea objetos: construye relatos, recupera saberes, resignifica materiales y propone nuevas formas de habitar los espacios. Esa diversidad de miradas es la que convierte a Poncho Diseño en un recorrido donde la creatividad se expresa tanto en las piezas como en las historias de quienes las crean.

Hasta el 26 de julio, de 14 a 23 horas, el Pabellón Poncho Diseño puede visitarse en el Predio Ferial Catamarca, invitando al público a descubrir un espacio donde el diseño contemporáneo dialoga con la identidad, la cultura y los oficios.