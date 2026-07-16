Ravier descartó un asueto por el Mundial y afirmó que el Gobierno no cree que “la gente no llegue a fin de mes”

El vocero presidencial defendió el rumbo económico de la gestión de Javier Milei, aseguró que no habrá medidas para incentivar el consumo antes de las elecciones y respaldó la eliminación de las PASO.

El vocero presidencial Adrián Ravier ratificó el rumbo económico del Gobierno nacional, descartó la posibilidad de decretar un asueto si la Selección Argentina se consagra campeona del Mundial y sostuvo que el Ejecutivo no comparte la idea de que la mayoría de los argentinos no llegue a fin de mes.

En una entrevista, el funcionario explicó que la prioridad del Gobierno sigue siendo el trabajo y la actividad económica, por lo que consideró improbable que se otorgue un día no laborable en caso de que el seleccionado obtenga el título mundial.

“Para este Gobierno el trabajo está ante todo”, afirmó Ravier, aunque reveló que celebró la clasificación a la final junto a su familia y respaldó la decisión del presidente Javier Milei de seguir el partido desde la Quinta de Olivos.

En materia económica, rechazó que la falta de ingresos sea una realidad generalizada, aunque reconoció que existen familias que atraviesan dificultades. Según explicó, los indicadores oficiales muestran una reducción de la pobreza y la indigencia, impulsada por la desaceleración de la inflación.

No obstante, admitió que parte de la clase media siente el impacto del aumento de las tarifas de los servicios públicos, aunque defendió esa política al considerar que era necesaria para corregir el atraso de los precios y fomentar nuevas inversiones. También aseguró que los subsidios continúan para los sectores de menores ingresos.

Respecto del incremento de la morosidad en los créditos, Ravier negó haber responsabilizado a las familias y explicó que el fenómeno responde al crecimiento del financiamiento en un contexto económico diferente, tras años de escaso acceso al crédito.

El vocero también descartó la implementación de un “plan platita” antes de las elecciones, al asegurar que la estrategia oficial apunta a consolidar la estabilidad macroeconómica, atraer inversiones y continuar con la reducción de impuestos.

En ese sentido, defendió el Super RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones, al considerar que permitirá generar empleo, incrementar las exportaciones y atraer capitales al país.

En el plano político, volvió a respaldar la eliminación de las PASO, argumentando que representan un elevado costo para el Estado y que los partidos deberían financiar sus propias elecciones internas.

Finalmente, Ravier sostuvo que las reformas tributaria y previsional forman parte de los objetivos del Gobierno, aunque reconoció que demandarán acuerdos legislativos y que su implementación llevará varios años. Según indicó, la meta de la administración de Javier Milei es avanzar hacia una economía con menos impuestos, mayor apertura y estabilidad monetaria.