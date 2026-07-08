Realizan el Primer Desfile Cívico Comunitario en celebración del “9 de Julio”

El Primer Desfile Cívico Comunitario “Caminos de Independencia” se llevará a cabo esta mañana desde las 10.00, bajo la organización de la comunidad educativa de la Escuela N° 162 “9 de Julio”. Autoridades del Concejo Deliberante de la Capital acompañarán en el evento que incluirá chocolatada, locro y propuestas artísticas tras la culminación del desfile.

“Caminos de Independencia” representa un acontecimiento histórico que “busca fortalecer los lazos entre la escuela, las instituciones y la comunidad, en el marco de la conmemoración de los 210 años de la Declaración de la Independencia Argentina”, señalaron los organizadores.

La concentración para el acto será frente al establecimiento escolar ubicado en el barrio 9 de Julio, en la ciudad Capital. La jornada iniciará con la recepción de autoridades e invitados; acto protocolar y una chocolatada compartida con todos los presentes.

Posteriormente se realizará el desfile cívico, del que participarán instituciones educativas de distintos niveles, organismos provinciales, fuerzas de seguridad, instituciones culturales, organizaciones sociales y vecinos del sector.

Locro comunitario y espectáculos

Al finalizar el desfile, los presentes podrán disfrutar de destacados números artísticos a cargo de la Escuela anfitriona y de la Escuela Vocacional de Expresión Artística (E.V.E.A.), mientras se comparte un gran locro comunitario preparado por el Centro Vecinal Barrio 9 de Julio, como símbolo de encuentro, fraternidad y trabajo conjunto.

El proyecto “Caminos de Independencia” fue gestado desde la Escuela N° 162 “9 de Julio” con el propósito de abrir sus puertas a la comunidad y convertir la educación en un espacio de participación ciudadana, identidad y construcción colectiva.

La iniciativa cuenta con el valioso acompañamiento del Concejo Deliberante de San Fernando del Valle de Catamarca, encabezado por su presidente y concejal del circuito, Francisco Sosa, junto a su equipo de trabajo, quienes apoyaron esta propuesta desde sus inicios.