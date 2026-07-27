San Fernando del Valle mostró su propuesta turística en el espacio Ciudad Stream

La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital fue protagonista ayer, de una intensa jornada de promoción en el espacio Ciudad Stream, ubicado en el stand institucional de la Capital en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho,

Durante varias horas compartió una programación que permitió mostrar la riqueza turística de la ciudad, el talento de sus emprendedores y las políticas que impulsa el municipio para fortalecer el desarrollo económico local.

La transmisión comenzó con un segmento dedicado al turismo y a la identidad cultural de Catamarca. La profesora de folklore Anita Maldonado y la ceramista Ana Ahumada, integrante de la Feria Manos Catamarqueñas, compartieron con el público la propuesta de esta tradicional feria de artesanos y emprendedores que se desarrolla en Casa de la Puna. El momento más convocante llegó cuando se invitó a turistas y vecinos a sumarse a una chacarera, generando una divertida propuesta participativa en la que el público acompañó con aplausos y entusiasmo.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la entrevista realizada a la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, quien se refirió al movimiento turístico que vive la ciudad durante las vacaciones de invierno y a las expectativas generadas por la Fiesta del Poncho, destacando la amplia agenda de actividades culturales, recreativas y turísticas que se desarrollan tanto en el Predio Ferial como en los diferentes atractivos de la Capital, consolidando a la ciudad como uno de los principales destinos para quienes visitan Catamarca en esta temporada.

Durante ese espacio, Galíndez también presentó dos de las principales herramientas que impulsa la Secretaría para promover el desarrollo económico. Por un lado, el programa Emprender entre Pares, destinado a fortalecer y capacitar a emprendedores locales mediante instancias de formación y acompañamiento. Por otro lado, la plataforma Mi Capital Conecta, una herramienta digital que vincula a trabajadores de distintos oficios con potenciales clientes, facilitando oportunidades laborales y fomentando la economía local.

La programación continuó con la participación de emprendedores que forman parte de Emprender entre Pares, quienes compartieron sus experiencias y dieron a conocer sus proyectos. Entre ellos estuvieron Sofía Iglesias, dedicada a la producción de miel; Brian Ferreyra, referente de propuestas de astroturismo; Mario Florimonte, con su emprendimiento gastronómico de cervezas artesanales; y Ana Carrizo, quien presentó su trabajo de indumentaria con reinterpretación iconográfica. Las entrevistas estuvieron acompañadas por degustaciones, juegos e intercambio con el público, permitiendo visibilizar el crecimiento de los emprendedores que participaron del programa.

El turismo volvió a ocupar un lugar destacado con la presencia de integrantes del emprendimiento Miski Maki, quienes generalmente ofrecen sus producciones en la Casa de la Puna, con la presencia de Marcos Peretti. En la oportunidad invitaron a los asistentes a descubrir los sabores e identidades de sus licores elaborados con árboles y hierbas autóctonas mediante una entretenida experiencia sensorial. Sumado a ello, hubo se realizaron diversos sorteos desde la ruleta de turismo, con una gran participación del público.

La jornada concluyó con la presentación de casos exitosos de la plataforma Mi Capital Conecta, donde Héctor Guzmán, fletero, y Luis Barrionuevo, técnico mecánico electricista, compartieron cómo esta herramienta les permitió generar nuevas oportunidades de trabajo y ampliar su red de clientes.

A través de esta participación en Ciudad Stream, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico consolidó un espacio dinámico para comunicar las acciones que lleva adelante el municipio, promocionar la oferta turística de la Capital, poner en valor el trabajo de los emprendedores locales y fortalecer el vínculo con vecinos y visitantes que disfrutaron de una propuesta participativa, entretenida y representativa de la identidad catamarqueña.