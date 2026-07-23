Se despiden los cajeros: CAMBIA la manera de acceder al efectivo

Las instituciones bancarias comenzaron a preparar la implementación de medidas que modificarán la forma en que los clientes realizan depósitos y retiros de grandes sumas de dinero, incorporando mecanismos de verificación más estrictos que buscan reforzar la seguridad y reducir los riesgos de fraude.

El sistema financiero mexicano es uno de los que comenzó a avanzar hacia una nueva etapa de controles para las operaciones en efectivo. Las instituciones bancarias comenzaron a preparar la implementación de medidas que modificarán la forma en que los clientes realizan depósitos y retiros de grandes sumas de dinero, incorporando mecanismos de verificación más estrictos que buscan reforzar la seguridad y reducir los riesgos de fraude.

La iniciativa forma parte de una estrategia impulsada por el sector bancario para fortalecer los procesos de identificación de los usuarios y mejorar la trazabilidad de las operaciones financieras. El objetivo principal es impedir que las transacciones de alto valor puedan ser utilizadas para actividades ilícitas, al mismo tiempo que se brinda una mayor protección a quienes utilizan los servicios bancarios.

Estas modificaciones no afectarán a todas las operaciones cotidianas, sino que estarán enfocadas en movimientos de efectivo que superen un determinado monto. Para esos casos, las entidades financieras exigirán información adicional antes de autorizar la transacción.

Cambian las reglas para depósitos y retiros de efectivo

A partir de la segunda mitad de 2026, las personas que deseen realizar depósitos o retiros en efectivo por cantidades superiores a 140,000 pesos mexicanos deberán cumplir con un nuevo procedimiento de validación de identidad.

Hasta ahora, en muchos casos bastaba con presentar una identificación oficial vigente. Sin embargo, las nuevas disposiciones incorporarán un segundo nivel de autenticación mediante datos biométricos, una herramienta que busca confirmar que quien realiza la operación es realmente el titular de la cuenta o una persona autorizada.

La medida representa uno de los cambios más importantes de los últimos años en materia de operaciones bancarias presenciales, ya que incorpora tecnologías que ya son utilizadas en distintos países para reforzar la seguridad financiera.

Qué documentación será obligatoria

Los clientes que efectúen movimientos superiores al monto establecido deberán presentar:

. Una identificación oficial vigente.

. Al menos un dato biométrico registrado por la institución bancaria.

Dependiendo del banco y de la infraestructura tecnológica disponible, los mecanismos biométricos podrán incluir distintas modalidades de identificación.

Entre las opciones que podrán utilizar las entidades financieras se encuentran:

. Huella dactilar.

. Reconocimiento facial.

. Escaneo del iris.

Cada institución determinará qué tecnología implementará en función de sus plataformas y de los sistemas de validación disponibles.

Los cajeros automáticos también podrán incorporar estos controles

Uno de los aspectos más relevantes de esta modernización es que las verificaciones no estarán limitadas únicamente a las sucursales bancarias.

Los bancos también prevén que algunos cajeros automáticos equipados con tecnología biométrica puedan solicitar la autenticación del cliente antes de permitir una operación de alto monto.

Esto significa que, además de acudir a una sucursal, los usuarios podrían encontrarse con nuevos procesos de validación cuando utilicen terminales automáticas especialmente adaptadas para este tipo de operaciones.

La incorporación gradual de estas herramientas dependerá del calendario de implementación de cada institución financiera.

El objetivo es fortalecer la seguridad del sistema financiero

Desde la Asociación de Bancos de México (ABM) explicaron que estas medidas forman parte de un esfuerzo para elevar los estándares de seguridad en todo el sector financiero, incluso por encima de algunos requisitos regulatorios actualmente vigentes.

La intención es construir un sistema que permita verificar con mayor precisión la identidad de cada cliente y dejar un registro más completo de las operaciones relevantes.

De acuerdo con representantes del organismo, la utilización de plataformas digitales capaces de compartir información en tiempo real contribuirá a detectar movimientos inusuales con mayor rapidez, facilitando además el trabajo de las autoridades encargadas de prevenir delitos financieros.

¿Por qué ahora se implementan estos nuevos controles?

El endurecimiento de las medidas responde a diversos factores que durante los últimos años incrementaron la preocupación tanto de las autoridades como del propio sector bancario.

Entre ellos aparece la necesidad de combatir:

. El fraude financiero.

. La suplantación de identidad.

. El lavado de dinero.

. Las operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.

Las instituciones financieras consideran que la autenticación biométrica ofrece un nivel de seguridad considerablemente superior al uso exclusivo de documentos físicos, ya que resulta mucho más difícil falsificar características únicas como una huella digital o el reconocimiento facial.

¿Quiénes deberán cumplir con los nuevos requisitos?

Es importante aclarar que la inmensa mayoría de los usuarios no notará cambios en sus operaciones bancarias habituales.

Las nuevas verificaciones estarán dirigidas principalmente a quienes realicen:

. Depósitos en efectivo superiores a 140,000 pesos.

. Retiros de efectivo que excedan ese mismo monto.

Las operaciones cotidianas por cantidades menores continuarán desarrollándose conforme a los procedimientos habituales establecidos por cada institución financiera.

No obstante, los bancos podrían recomendar a sus clientes actualizar previamente sus datos personales y biométricos para evitar demoras cuando necesiten realizar una operación de gran valor.

Qué deben hacer los clientes para evitar inconvenientes

Frente a la entrada en vigor de estas medidas, los especialistas recomiendan a los usuarios:

. Verificar que su identificación oficial permanezca vigente.

. Confirmar que sus datos personales estén correctamente actualizados.

. Consultar con su banco si será necesario registrar previamente información biométrica.

. Informarse sobre los nuevos procedimientos antes de realizar una operación de gran monto.

. Acudir con tiempo suficiente a la sucursal cuando deban efectuar movimientos importantes de efectivo.