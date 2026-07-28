Se entregan las distinciones Gaviota de Plata de la República Argentina al talento catamarqueño

La ceremonia se realizará este miércoles 29 de julio, a las 19, en el Club Social. El evento distinguirá a referentes catamarqueños que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al desarrollo, la identidad y el crecimiento de la provincia.

La provincia de Catamarca será anfitriona este miércoles 29 de julio de la Ceremonia Gaviota de Plata de la República Argentina, una distinción de alcance federal que reconoce a mujeres, hombres e instituciones cuya trayectoria constituye un ejemplo de excelencia, esfuerzo y compromiso con la comunidad.

El acto tendrá lugar a las 19 horas en el Club Social “25 de Agosto”, donde se reunirán autoridades, invitados especiales y los homenajeados en una velada destinada a destacar a quienes, desde distintos espacios, contribuyen al desarrollo de la provincia y al fortalecimiento de su identidad.

El encuentro contará la presencia de María Alejandra de Pascua, Miss Universo Tucumán 2026 y presidente de la Organización Princesa Alexandra.

Bajo el lema “Homenaje a la excelencia, el talento y el compromiso de nuestra tierra”, la Ceremonia Gaviota de Plata recorre diferentes puntos del país con el propósito de reconocer el valor de quienes hacen una diferencia a través de su trabajo, su vocación y su permanente dedicación al bien común.

En esta edición, el recorrido federal comprende cuatro provincias: San Juan, donde el reconocimiento comenzó el 25 de julio; La Rioja, sede del encuentro del 28 de julio; Catamarca, que recibirá la ceremonia este miércoles; y la Ciudad de Buenos Aires, donde el ciclo concluirá el próximo 25 de agosto.

Durante la jornada serán distinguidas personalidades que sobresalen en ámbitos como la cultura, la educación, la salud, el deporte, la actividad empresarial, el emprendedurismo, el trabajo social, las profesiones y otras áreas que enriquecen el presente y proyectan el futuro de Catamarca.

Más que una entrega de premios, la Ceremonia Gaviota de Plata representa un homenaje a quienes, con esfuerzo silencioso, vocación de servicio y pasión por lo que hacen, inspiran a la comunidad y demuestran que el verdadero crecimiento de una provincia se construye a partir del compromiso de su gente, según indicó Blanca Nieva quien, junto a Mirtha Moyano, representan a las Damas Federales y madrinas artísticas del premio.

La ceremonia invita a compartir una tarde de reconocimiento, emoción y orgullo, celebrando a quienes dejan una huella positiva en la sociedad y representan los valores que distinguen a Catamarca en el contexto nacional.