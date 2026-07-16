Se perdieron casi 30.000 puestos en abril, por fuertes bajas en el sector privado y en el monotributo

En el último año, se destruyeron 127.893 (-2%) empleos registrados y solo seis rubros explican casi íntegramente la pérdida. Las provincias donde más cayó el empleo fue en Tierra del Fuego, Chubut y Corrientes.

El empleo formal no logra recuperarse, ya que en abril acumuló su 11° caída consecutiva y tocó su menor nivel en cuatro años, aunque todavía se encuentra en un umbral superior al de fines de la administración de Mauricio Macri. Se perdieron 28.736 puestos de trabajo durante el mes en cuestión, según pudo constatar Ámbito con los datos desestacionalizados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En el último año se destruyeron 127.893 (-2%) empleos, mientras que la cifra acumulada durante la gestión de Javier Milei asciende a 235.419 (-3,7%). La baja mensual de abril marcó una aceleración frente al mes previo, cuando se perdieron 8.154 (-0,1%) empleos.

“En el sector privado no solo se profundizó el retroceso, sino que también ajustaron a la baja los meses anteriores”, destacó el economista Luis Campos.

Entre los trabajadores asalariados, incluyendo a los del sector privado, público y casas particulares, se destruyeron 8.403 puestos (-0,1%). Esto se explica íntegramente por la caída en privados (-11.673), ya que se vio una recuperación en estatales (+2.816 ó +0,1%) y casas particulares (+409 ó +0,1%). De este modo, desde noviembre 2023, la pérdida de empleos asalariados alcanzó los 329.667 (-3,2%).

En cuanto a los no asalariados, durante abril volvieron a caer la cantidad de inscriptos. Se dieron de baja 4.107 (-1%) trabajadores autónomos y 11.091 (-0,5%) del monotributo. Por su parte, el monotributo social cayó en 5.135 (-2,1%) registrados.

Sin embargo, en el último año se sumaron 44.820 nuevos trabajadores en este segmento, explicado por una baja de 4.670 (-1,2%) auntónomos y una suba de 49.490 monotributistas. El social, en tanto, se elevó en 5.488 nuevos inscriptos (+2,4%).

Empleo por sector

El empleo cayó en 12 de los 15 sectores que releva el SIPA. Solo seis de esos rubros explican casi la totalidad de la pérdida (-124.107).

En la Industria manufacturera se destruyeron 51.514 puestos (-4,4%), en Comercio hubo una merma de 32.840 (-2,6%), en Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler se eliminaron 17.287 (-1,9%), en Transporte 10.816 (-2,1%), en Intermediación financiera 6.973 (-4,6%) y en Minas y canteras otros 4.677 (-5,1%).

En el otro extremo, se crearon otros 290 empleos en el suministro de electricidad, gas y agua (+0,4%), en enseñanza (+719 puestos de trabajo +0,2%) y servicios comunitarios (+395 empleos, o +0,1%).

Cabe destacar que desde 2023, la industria manufacturera perdió 83.190 (-7%) puestos de trabajo, mientras que en la construcción se destruyeron otros 60.646 (-13,8%) empleos. En actividades inmobiliarias se eliminaron otros 25.025 (-2,8%) empleos.

Empleo por provincia

En el último año, las provincias donde se perdió una mayor cantidad de puestos de trabajo fueron Buenos Aires (-39.652 puestos de trabajo, ó -2%) y CABA (27.907 empleos, ó -1,8%). Asimismo, porcentualmente se destacaron las caídas en Tierra del Fuego (-11,1% o -4.011 empleos), Chubut (-7% ó 6.677 puestos) y Corrientes (-6% ó -4,828 empleos).

Las únicas provincias que cerraron el año en positivo fueron Neuquén, Río Negro y San Juan, con la creación de 5.532 (3,7%), 3.203 (+2,9%) y 1.054 (+1,3%) empleos, respectivamente.

Aunque al realizar la comparación con noviembre 2023, solo las provincias de Neuquén y Río Negro fueron las que cerraron con variación positiva: 10.176 (+7,1%) y 3.092 (+2,8%).