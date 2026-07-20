Sin festejos ni feriado: recepción protocolar para la Selección en Ezeiza

La Casa Rosada se puso a disposición del plantel, que anticipó que no está de ánimo para hacer un gran despliegue luego de la derrota en la final ante España. Messi y De Paul se quedaron en Estados Unidos.

El gobierno de Javier Milei se vio obligado a revisar los planes de recibimiento a la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026 a raíz de la voluntad del plantel campeón del mundo en 2022.

El anuncio presidencial del feriado nacional —condicionado desde el inicio a la voluntad del plantel— debió ajustarse luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se comunicara con un interlocutor del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para notificar que no hay ánimo para los festejos.

“Los jugadores tomaron esa determinación por la derrota. No vamos a organizar ningún festejo y la ideal del feriado ya quedó descartada”, aclararon fuentes oficiales.

Es probable que con el correr del día el Gobierno publique un comunicado formal para ordenar la comunicación hacia la sociedad, sobre todo en función del anunciado feriado nacional, que no se realizará.

No obstante, la administración libertaria prepara un recibimiento protocolar en el Aeropuerto de Ezeiza para la llegada del plantel reducido, con algunas bajas como la del capitán Lionel Messi y su compañero Rodrigo De Paul, que viajarán a sus clubes sin previa escala en el país.

Sin la presencia de ningún miembro del Poder Ejecutivo, autoridades de Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Seguridad Nacional, que comanda Alejandra Monteoliva, en particular una guardia de Granaderos, escoltará la llegada de los jugadores que regresarán esta tarde. “No va a haber nadie del Ejecutivo porque la idea del Presidente siempre fue no politizar”, argumentaron ante Infobae desde Balcarce 50.

La recepción será similar a la de los jefes de Estado que visitan el país, explicaron las fuentes consultadas.

No regresarían todos los jugadores

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que no regresarían todos los jugadores sin precisar nombres: “Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”.

Infobae confirmó que los únicos dos que no subieron al avión de regreso al país fueron Messi y De Paul. El resto de la comitiva aterrizará este lunes a las 19 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Nueva Jersey. Una segunda aeronave traslada a las familias del plantel en el mismo tramo. El plantel incompleto y el estado anímico del vestuario pusieron en duda la viabilidad de un recibimiento multitudinario.

La AFA, en principio, no quiere una recepción oficial ni participar de grandes festejos.

En principio, los jugadores llegarían al predio, compartirían una cena y luego desarticularían. Así lo habría comunicado su titular, Claudio “Chiqui” Tapia al interlocutor de la administración libertaria del entorno de la menor de los Milei. En Casa Rosada hay estricta reserva de la persona designada para comunicarse con la asociación.