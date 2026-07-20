Tapia y Coello aplastaron a Augsburger y Lebrón para ganar el P1 de Málaga

Los N°1 vencieron a Augsburger y Lebrón para conquistar su séptimo título del año y el quinto consecutivo. En damas, Delfina Brea y Gemma Triay también festejaron en este certamen español.

El catamarqueño Agustín Tapia y el español Arturo Coello volvieron a demostrar por qué son la mejor pareja del circuito. En busca de revalidar la corona conseguida en las ediciones 2024 y 2025 del P1 de Málaga, los N°1 derrotaron con autoridad a Leandro Augsburger y Juan Lebrón por un contundente doble 6-2 para conquistar un nuevo título.

Con este triunfo, Tapia y Coello alcanzaron su séptimo título de la temporada y el quinto consecutivo, luego de las consagraciones en el Major de Italia, el P1 de Valencia y los P2 de Valladolid y Bordeaux.

Ante la única pareja del circuito que puede igualarlos en potencia ofensiva, los líderes del ranking exhibieron todas sus armas. Apoyados en voleas muy punzantes, smashes muy bien pensados y globos perfectos para neutralizar los remates de Augsburger, dominaron el encuentro de principio a fin.

Cuando Tapia y Coello juegan a este nivel, resultan prácticamente imbatibles. Esta vez lo padecieron Augsburger y Lebrón, que llegaban con la confianza en alza luego de eliminar en semifinales a los N°2 del mundo, Federico Chingotto y Alejandro Galán.

El dominio de los campeones quedó reflejado también en las estadísticas: consiguieron cuatro quiebres de servicio a lo largo del partido y no concedieron ni una sola oportunidad de break a sus rivales.

En la rama femenina también hubo festejo para Delfina Brea y Gemma Triay. La dupla se impuso por 7-5, 3-6 y 7-6 (3) sobre Paula Josemaría y Beatriz González para quedarse con su cuarto título del año.