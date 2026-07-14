Taxistas reducen la tarifas por la Fiesta del Poncho

La secretaria general del Sindicato de Taxistas, Miriam Ramírez, señaló que el sector se prepara para brindar un mejor servicio durante la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, incorporando herramientas tecnológicas y tarifas promocionales para facilitar el traslado de los visitantes.

La dirigente explicó que los taxis cuentan con una aplicación propia de alcance internacional, que permite solicitar viajes indicando únicamente el nombre del destino, sin necesidad de ingresar una dirección específica. Además, destacó que la plataforma incorpora funciones de seguridad, como el seguimiento del recorrido en tiempo real.

Ramírez señaló que durante el evento la bajada de bandera será de 850 pesos y la ficha de 85 pesos, valores que representan una reducción cercana al 30% respecto de la tarifa habitual. Asimismo, confirmó que las paradas habilitadas para taxis estarán ubicadas sobre la avenida Sánchez Oviedo y en el sector de acceso al Predio Ferial.

Finalmente, sostuvo que el objetivo es ofrecer un servicio seguro, moderno y accesible tanto para los catamarqueños como para los turistas que visiten la provincia durante los diez días de la fiesta.