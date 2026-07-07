Tinogasta: El legado de las Mujeres de la Patria cobró protagonismo en una nueva edición de la Justa del Saber

La propuesta educativa reunió a estudiantes de la zona norte de la jurisdicción de Tinogasta para reflexionar sobre el aporte y el legado de mujeres fundamentales en la construcción de la Nación Argentina.

El intendente municipal Ernesto Andrada encabezó este lunes el acto de apertura de la Justa del Saber 2026, correspondiente a la instancia zonal norte, que se desarrolló en la Escuela N.° 9 “Lindor B. Sotomayor” del distrito El Puesto. Lo acompañaron la senadora provincial Pamela López, el director de la institución Cristian Muñoz, el secretario de Gobierno Sebastián Moreno, además de docentes y estudiantes de los establecimientos participantes.

Bajo el lema “Mujeres de la Patria”, la propuesta educativa, creada por la profesora Déborah Nieva, tuvo como objetivo promover el conocimiento, la reflexión y la valoración del legado de mujeres que desempeñaron un papel fundamental en la construcción de la Nación Argentina.

Durante la jornada, los alumnos participaron de distintas instancias de intercambio y evaluación, abordando la vida y obra de figuras históricas como Juana Azurduy, María Remedios del Valle y Macacha Güemes, mujeres que, con valentía, compromiso y vocación de servicio, realizaron importantes aportes a la lucha por la independencia y a la consolidación de la identidad nacional.

En esta instancia participaron la Escuela N.° 12 “General Güemes” de San José, la Escuela N.° 13 “Nicolás Avellaneda y Tula” de Villa San Roque, la Escuela N.° 223 “Provincia de Misiones” de Santa Rosa, la Escuela N.° 396 “Carlos Domingo Flores” de Fiambalá, la Escuela N.° 341 “Escuadrón 23 Gendarmería Nacional” de Anillaco y la Escuela N.° 9 “Lindor B. Sotomayor” de El Puesto, institución anfitriona de la jornada.

La actividad se desarrolló bajo la consigna “Conocemos su historia, honramos su valor, construimos nuestro futuro”, promoviendo espacios de aprendizaje que fortalecen el vínculo de las nuevas generaciones con la historia argentina y el reconocimiento de quienes contribuyeron al desarrollo del país.

En la oportunidad, las autoridades destacaron la importancia de este tipo de iniciativas educativas, que fomentan la participación estudiantil, el pensamiento crítico y la construcción de una memoria histórica más amplia e inclusiva. Asimismo, se resaltó el acompañamiento brindado por el intendente Ernesto Andrada y la senadora provincial Pamela López, cuyo apoyo fue fundamental para la realización de esta nueva edición de la Justa del Saber.

También se reconoció el trabajo de la profesora Déborah Nieva por la creación e impulso del proyecto, y se felicitó a los alumnos y alumnas participantes por su dedicación, compromiso y entusiasmo a lo largo de la competencia.

A través de esta propuesta, la Justa del Saber continúa consolidándose como un espacio de aprendizaje, integración y valoración de la historia, promoviendo el conocimiento de mujeres que dejaron una huella trascendental en la construcción de nuestra Nación.