Tinogasta: Entrega de los premios del Bingo Millonario Solidario de Copacabana

Este jueves, en la Sala de Prensa y Comunicación “Carlos H. Varela” del edificio municipal de Tinogasta, se llevó a cabo la entrega oficial de los premios correspondientes al Bingo Millonario Solidario “Edición Patria”, realizado el pasado 9 de julio en el distrito de Copacabana, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia.

Participaron del acto el presidente provisorio del Concejo Deliberante, Mauro Argañaraz; la senadora departamental Pamela López; la gerenta del IMCREP, Viviana Cortez; concejales y funcionarios municipales, quienes acompañaron a los ganadores y a los representantes de la institución beneficiaria de esta edición.

Durante la ceremonia se concretó la entrega de los premios a los afortunados ganadores de las distintas jugadas. La suerte estuvo del lado de vecinos y vecinas de distintos puntos del departamento. En Salado, Ana María Díaz y Laura Flores resultaron ganadoras de $500.000 cada una, mientras que Angélica Díaz obtuvo una motocicleta 110 cc 0 km. En Tinogasta ciudad, Silvia Iglesias se adjudicó un premio de $1.000.000. Por su parte, Rodrigo Juárez, de Banda de Lucero, se quedó con el premio mayor en efectivo de $1.500.000 con el cartón N.º 786. En tanto, Marcos Tomás Casas, de Copacabana, fue el ganador de la segunda motocicleta 110 cc 0 km.

Asimismo, se hizo entrega del cheque correspondiente a la Asociación Virgen de la Candelaria de Copacabana, institución beneficiaria de esta edición, que recibió un aporte de $3.530.000 como resultado del trabajo realizado en la organización y venta de cartones.

En la oportunidad, la gerenta del IMCREP, Viviana Cortez, destacó el acompañamiento de la comunidad y el compromiso de quienes hicieron posible la realización del bingo, agradeciendo el apoyo del Intendente Municipal, Ernesto Andrada, y resaltando el impacto positivo que esta propuesta genera para las instituciones participantes y para las economías locales.

El Bingo Millonario Solidario continúa consolidándose como una herramienta de apoyo para las organizaciones comunitarias, promoviendo la participación ciudadana y generando beneficios que trascienden la entrega de premios, fortaleciendo el desarrollo de las instituciones de Tinogasta.