Nacionales

Un hombre esperaba ser atendido y murió atragantado con un chipá

Datamarca3
By Datamarca3

Empleados del banco intentaron asistir al hombre y le practicaron la maniobra de Heimlich. Gracias a esa intervención lograron extraer el trozo de alimento que obstruía sus vías respiratorias.

El centro de la ciudad de Posadas fue escenario de una tragedia el pasado martes, por la mañana. Un hombre de 62 años murió después de atragantarse mientras comía una chipa en el interior de una sucursal bancaria ubicada en la esquina de las calles Belgrano y Buenos Aires.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 10, cuando un llamado al Centro Integral de Operaciones (CIO) 911 alertó sobre una persona que se había descompensado dentro de la entidad bancaria.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, una agente de seguridad privada les explicó que la víctima, identificada como Domingo Silva, se había atragantado mientras ingería un chipá y había comenzado a sufrir serias dificultades para respirar.

De inmediato, empleados del banco intentaron asistir al hombre y le practicaron la maniobra de Heimlich. Gracias a esa intervención lograron extraer el trozo de alimento que obstruía sus vías respiratorias, aunque para ese momento Silva ya había perdido el conocimiento.

Minutos más tarde arribó una ambulancia y el equipo médico inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de revertir el cuadro. Los profesionales trabajaron durante varios minutos, pero finalmente confirmaron la muerte del hombre en el lugar.

Tras el fallecimiento, la comisaría con jurisdicción en la zona llevó adelante las actuaciones correspondientes y dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias del hecho.

De manera preliminar, los investigadores sostienen que la muerte se produjo como consecuencia del episodio de atragantamiento que sufrió la víctima mientras se encontraba dentro de la sucursal bancaria.

TAGGED:
Share This Article

Noticias relacionadas

No te pierdas de nada, encontrá más noticias
Nacionales

Por el aumento del precio de la soja, crecerán un 59% los ingresos por exportaciones

Nacionales

Suspenden las retenciones a las exportaciones lácteas por 90 días

Nacionales

Reconocimiento por 25 años de servicio al personal policial y civil de la PSA

MundoNacionales

Deuda con el Club de París: la semana que viene, Fernández hablará con Angela Merkel

Nacionales

No será necesario renovar presencialmente el carné de conducir

Nacionales

Tarjetas: financiar saldos o pagar el mínimo cuesta más del 100% anual

Nacionales

Misiones: murió un adolescente por dengue

Nacionales

Bono: Los empleados estatales nacionales recibirán un plus de $25.000

Show More