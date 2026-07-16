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Vacaciones con adrenalina: el Dique El Jumeal despliega su oferta de turismo aventura

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By Datamarca3

Trekking, escalada, rappel, kayak, hidropedales y tirolesa forman parte de la oferta recreativa para quienes buscan combinar naturaleza, deporte y adrenalina.

El Dique El Jumeal se consolida durante estas vacaciones de invierno como uno de los escenarios preferidos para quienes desean disfrutar de la naturaleza desde una perspectiva diferente. A pocos minutos del centro de la ciudad, el espejo de agua y los cerros que lo rodean ofrecen el marco ideal para vivir experiencias cargadas de aventura.

Dentro de la agenda impulsada por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital, los prestadores privados proponen actividades para todos los gustos: desde travesías de trekking y escalada sobre roca hasta paseos en kayak, hidropedales e hidrobicis, además de la posibilidad de lanzarse por una tirolesa con una vista privilegiada del paisaje.

Las propuestas

Entre las opciones disponibles se encuentran las salidas de trekking, escalada y rappel guiadas por Nicolás Aguirre, que se realizan con reserva previa y en fechas a coordinar. Quienes deseen consultar disponibilidad o reservar un lugar pueden comunicarse al 290 165-9434.

Para quienes prefieran desafiar las paredes de roca, el profesor Mauricio Olmos propone cada sábado, de 15 a 19 horas, la experiencia Huellas Verticales, una actividad de escalada en roca pensada para disfrutar del entorno natural desde otra perspectiva. Las reservas se reciben en el 383 480-8339.

Los amantes de las actividades náuticas también encontrarán múltiples alternativas. Alijilán Tours ofrece, de jueves a domingos, de 15 a 21 horas, el alquiler de kayaks, hidropedales e hidrobicis. Las consultas pueden realizarse al 383 451-0951. A su vez, Julio C. Martínez brinda un servicio de alquiler de kayaks e hidropedales todos los días, en el mismo horario, y recibe reservas en los teléfonos 383 490-7227 y 383 405-9130.

La propuesta se completa con la tirolesa de Multiaventura, disponible todos los días de 11 a 15 horas, hasta el 27 de julio, una experiencia ideal para quienes buscan una dosis extra de adrenalina con una vista privilegiada del dique. Para informes y reservas, los interesados pueden comunicarse al 383 478-9238.

Todas las actividades son aranceladas y se recomienda realizar reservas con anticipación. Además, los organizadores aconsejan consultar sobre promociones para grupos, indumentaria adecuada, hidratación y las características particulares de cada experiencia.

Quienes deseen conocer el resto de las propuestas turísticas programadas para estas vacaciones de invierno pueden consultar la agenda completa en la web sfvc.tur.ar y en las redes oficiales de SFVC Turismo.

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