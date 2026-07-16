Valle Viejo será sede del primer Torneo Nacional Diverso de Vóley y recibirá delegaciones de siete provincias

Con la participación de equipos provenientes de Salta, Jujuy, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Buenos Aires y Catamarca, Valle Viejo será sede este fin de semana del 1° Torneo Nacional Diverso de Vóley, una propuesta que reunirá deporte, inclusión y cultura, consolidando al departamento como anfitrión de un evento inédito para la provincia.

La competencia se desarrollará los días 17, 18 y 19 de julio y contará con la presencia de decenas de equipos de distintos puntos del país. El interés generado fue tal que los cupos disponibles se completaron en muy poco tiempo tras el lanzamiento de la convocatoria.

El certamen estará dividido en dos categorías: Competitivo Libre y Recreativo/Intermedio Libre, y se disputará de manera simultánea en el Club Ateneo Mariano Moreno y el Club San Martín, que dispondrán de dos canchas cada uno para albergar la importante cantidad de partidos programados. La gran final se jugará el 19 de julio en el Club San Martín, donde además se realizará la entrega de premios.

El torneo comenzará formalmente el 17 de julio a las 21 horas con un acto inaugural en el Cine Teatro Valle Viejo, del que participarán todas las delegaciones, autoridades e invitados especiales. La apertura incluirá el protocolo deportivo y un espectáculo artístico-cultural que marcará el inicio oficial de las actividades.

La iniciativa es organizada por el equipo Black Angels, con el acompañamiento de la Municipalidad de Valle Viejo, a través de las áreas vinculadas al deporte, la cultura y el turismo, con el objetivo de seguir promoviendo espacios de encuentro, inclusión y desarrollo deportivo.

Además de la competencia, el torneo busca generar un importante movimiento turístico y económico para el departamento, ya que durante tres jornadas recibirá a deportistas, acompañantes y visitantes de distintas provincias, fortaleciendo a Valle Viejo como sede de eventos de alcance nacional.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acompañar el desarrollo del campeonato y disfrutar de un fin de semana donde el deporte será el punto de encuentro para celebrar la diversidad, el respeto y el compañerismo.

Bajo el lema “Viví la mejor experiencia diversa, deportiva y cultural”, el 1° Torneo Nacional Diverso de Vóley promete convertirse en un evento histórico para Catamarca y en un nuevo paso hacia la consolidación de un deporte cada vez más inclusivo.