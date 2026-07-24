La herramienta fue presentada en el Pabellón de Turismo de la 55.ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y busca fortalecer la difusión de los atractivos, servicios y experiencias que ofrece Tinogasta a visitantes de todo el país y del exterior.

En el marco de la 55.ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el intendente municipal Ernesto Andrada encabezó la presentación oficial de “Visit Tinogasta”, la nueva plataforma digital de promoción turística del departamento, una herramienta desarrollada para potenciar la difusión del destino y acercar información de interés a quienes eligen visitar la región.

El lanzamiento se realizó en el Pabellón de Turismo ante una importante concurrencia de público y contó con la participación del secretario de Turismo, Martín Irazu, la senadora provincial Pamela López, autoridades provinciales, representantes del sector turístico y visitantes que recorrieron el espacio destinado a la promoción de los distintos destinos catamarqueños.

“Visit Tinogasta” surge del trabajo conjunto entre la Dirección de Modernización, dependiente de la Secretaría de Industria y Desarrollo Económico, y la Secretaría de Turismo del Municipio de Tinogasta. La plataforma reúne información sobre atractivos turísticos, alojamientos, gastronomía, experiencias, circuitos y servicios, permitiendo a los usuarios acceder de manera rápida y sencilla a todo lo necesario para planificar su visita.

Durante la presentación se destacó la labor de Camila Barrionuevo y Francis Seura, integrantes de la Dirección de Modernización, quienes junto al equipo de la Secretaría de Turismo llevaron adelante el desarrollo de esta herramienta tecnológica orientada a fortalecer la promoción del destino.

La iniciativa representa un nuevo avance en el proceso de modernización que impulsa el municipio, incorporando tecnología e innovación al servicio del desarrollo local y del crecimiento de una actividad estratégica como el turismo.

Con esta nueva plataforma, Tinogasta amplía su presencia en el entorno digital y continúa generando herramientas que contribuyen a visibilizar su riqueza natural, cultural, histórica y gastronómica, consolidando su posicionamiento como uno de los destinos turísticos más destacados de la provincia.

La plataforma ya se encuentra disponible en visittinogasta.tur.ar y puede ser consultada por residentes, turistas y prestadores interesados en conocer más sobre la oferta turística del departamento.